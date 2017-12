LAMENTABLE: Osvaldo Alonso se perderá la final de la MLS ante el Toronto FC

Los Seattle Saunders tendrán una baja sensible en la final de la MLS que disputarán este sábado ante Toronto por segundo año consecutivo. Se trata de su capitán Osvaldo Alonso, ya que el volante central aún no está completamente recuperado de su lesión.

"Estamos tristes por eso", dijo el entrenador en jefe de los Sounders, Brian Schmetzer. "Él es un gran competidor, así que fue una noticia difícil de tomar".





"Está decepcionado, quiere hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo, es el capitán del equipo. Es un golpe, pero vamos a lidiar con eso", agregó el entrenador de Seattle.

Seattle Sounders rule out midfielder #Osvaldo_Alonso for MLS Cup final https://t.co/EHBJD2WTu0 pic.twitter.com/5mgzpn6iQH — US Sport news (@AlvaradosCoro) December 8, 2017

Alonso sufrió un tirón en el músculo cuádriceps en septiembre y no regresó a la cancha hasta el partido de ida de las semifinales de la Conferencia Oeste contra los Vancouver Whitecaps, que se produjo durante los últimos 16 minutos. El cubano esperaba comenzar el partido de vuelta de la serie, pero no pudo y no jugó contra Houston en el Campeonato de la Conferencia Oeste.

"El deseo está ahí pero no puedo. No puedo", dijo Alonso a MLSsoccer.com después de la sesión de entrenamiento desee jueves en la tarde. "Me siento bien, pero he tenido muchas molestias y no podré jugar. Intenté estar preparado para esto, pero la lesión no me lo permitió".

Por suerte, los Sounders tienen bastantes opciones para reemplazar a Alonso. Pero su ausencia golpeará considerablemente a un conjunto de Seattle que buscará dar la sorpresa ante la oncena canadiense.