EMOTIVO | Las declaraciones del "Chaco" Giménez tras su salida de Cruz Azul

El día de hoy iniciábamos la semana con la noticia de que el último ídolo de la máquina en los últimos años decía adiós al club después de 8 años en el mismo. La decisión fue tomada por el nuevo director técnico Pedro Caixinha ya que ni el jugador ni la directiva querían llegar a estas circunstancias.

Image by Adrián Gómez





El jugador al salir de la noria dijo: “Me voy, no con dolor, vamos a ser claros. Era una de las cosas que podía llegar a pasar, cuando uno tiene una cierta edad, donde viene un técnico nuevo y busca otra cosa, que realmente en mí no la encontraba. Y nada más. Realmente tengo el apoyo del club, del presidente. La idea de ellos era que pudiera continuar, pero no se pudo. Estoy tranquilo. Y, bueno, nada, veremos qué sigue”.





“Fue por una cuestión futbolística. Cruz Azul me quiere mucho, me va a querer mucho, yo voy a querer mucho al Cruz Azul. Hoy mi etapa en Cruz Azul terminó, queda la etapa de mi hijo todavía acá, que se va quedar en el club. El cariño que le tengo a esta institución no se va a ir nunca”.





“Quiero mucho al Cruz Azul. El club en sí no quería que me vaya de esta manera. Es una situación difícil para todos y es entendible. Yo soy una persona abierta y muy inteligente, para ponerme a pensar que hoy, algunos entrenadores buscan otras cosas. Y lo entiendo. Sabía que estaba dentro de las posibilidades. Pero, bueno, el año que viene cumplo 20 años de carrera, me quiero retirar jugando y la verdad que no me quiero retirar por sorpresa. Una de las posibilidades que tengo es retirarme jugando”.





Image by Adrián Gómez





Promete volver:





“Yo tengo un cariño enorme. Esto no se termina acá. Yo creo que, en algún momento, me va a tocar volver como entrenador, no creo que como jugador, pero como entrenador o parte del club. Yo quiero mucho al club, quiero mucho al presidente, se han portado de maravilla conmigo. Estoy muy agradecido con la afición, siempre me ha tratado muy bien. Es un momento que no lo esperaba. Quería retirarme en Cruz Azul, pero sabía que existía la posibilidad de que pasara esto”.