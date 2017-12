BROMISTA | Rafa Puente "destroza" a una periodista en el Día de los Inocentes

El Director técnico de Lobos BUAP, Rafael Puente, no quiso dejar pasar el Día de los Santos Inocentes sin realizar una buena broma, por lo que aprovechó la rueda de prensa para jugarle un momento amargo a una periodista, ya que decidió echarla de la conferencia sin dar explicaciones.

Rafa Puente : “Siempre he procurado manejarme con respeto. Entiendo la labor que ejercen ustedes, la respeto, porque en algún momento la ejercí y entiendo lo compleja que es. Y siempre he sido muy consciente de que portar un micrófono conlleva una responsabilidad que debemos asumir con la madurez que exige y que es una profesión, insisto, tan compleja y de tanto peso. Entonces, me apena muchísimo, hacerlo frente a todos ustedes, pero, bueno, así me he manejado yo siempre, frontal, transparente, y esta no será la excepción. Entonces, te tengo que señalar a ti, Montserrat, me apena mucho, pero con base en los cuestionamientos personales que has hecho… Todas las veces que yo me presente aquí, en una conferencia de prensa, ya le solicité a la directiva que no te permita el acceso. No soy quién para vetar a nadie; sin embargo, en esta ocasión, sí tomé esa decisión, porque no pienso permitirle a nadie que se meta con temas personales, ¿no? Que, al final, creo que a mí me distinguen ciertos valores, me comporto con base, o siempre apegado o a ellos, y quien toca fibras sensibles para mí, no tiene cabida en esta sala de prensa. Entonces, si eres tan amable, por favor…”.

Reportera : “¿Cuáles son las cosas personales…?”.

Rafa Puente : “Evidentemente, no quisiera llevar esto a una discusión. Con gusto, terminando la rueda de presa, platico contigo personalmente y lo aclaramos. Si eres tan amable, por favor…”.

Rafa Puente: “Oye, Montserrat, ¿qué día es hoy?”.

Reportera : “28…”.

Rafa Puente: “¿Y el 28 qué es…?”.

Reportera : “No… Ésta me la vas a pagar, Rafael”.

El entrenador alegró la tarde a los reporteros presentes en las instalaciones del Estadio Olímpico. Sin embargo, Monserrat (periodista a la que se le gastó la broma) nunca olvidará ese día, ya que sintió como su mundo se venía abajo en unos minutos.