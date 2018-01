POLÉMICA | El tremendo cruce de declaraciones entre Mourinho y Antonio Conte

Mourinho parecía muy tranquilo las últimas jornadas, una vez hechas las paces con Guardiola e ignorándose con Wenger. Sin embargo, ahora le ha vuelto a salir otro enemigo en los banquillos de la Premier. Se trata del actual técnico del Chelsea, Antonio Conte, con el que está viviendo un cruce tremendo de declaraciones en los últimos días que parece no tener fin.

Todo comenzó cuando 'The Special One' habló sobre su futuro y su manera de ver los partidos. En este sentido, declaró sin referirse a Conte en particular, que "no porque no me comporte como un payaso en la zona técnica quiere decir que he perdido mi pasión. Prefiero comportarme como ahora y ser más maduro. No creo que tenga que comportarme como un loco para mostrar que tengo pasión. La pasión se demuestra en la manera en la que trabajas cada día no sólo cuando estás enfrente de las cámaras".

JAVIER SORIANO/GettyImages

Conte se sintió aludido tras estas palabras del portugués, y cuando fue preguntado por lo que dijo su compañero de profesión soltó la bomba que ha desencadenado una guerra de declaraciones. "Creo que él (Mourinho) debería de verse en el pasado. Quizá estaba hablando de él mismo en el pasado. A veces alguien olvida lo que dice en el pasado y cómo se comportaba, ¿si me entienden? Creo que alguien sufre demencia senil cuando olvidas lo que hiciste en el pasado...", argumentó.

Antonio Conte hits back at Jose Mourinho 🤡 pic.twitter.com/6wsoD9E0io — B/R Football (@brfootball) January 5, 2018

Parecía que Mourinho se iba a mostrar más conciliador después de escuchar al italiano. Y es que el míster del United comenzó contestando en sus siguientes declaraciones para echarle la culpa a la prensa por lo que consideraba una pregunta mal formulada. "No lo culpo por lo que dijo. Creo que la prensa debería de disculparse con él y conmigo porque la pregunta que le hicieron está completamente mal. Por eso fue que su reacción estuvo fuera de control. No lo culpo, pero todos saben que mi respuesta fue porque me cuestionaron mi pasión. Yo hable de mí mismo. Y la pregunta que le hicieron al entrenador del Chelsea fue como si yo hubiera dicho que él se comportaba como un payaso".

Sin embargo, no se pudo morder la lengua finalmente. Mourinho es como es, empieza una frase de una manera y cuando parece todo calmado suelta el 'zasca' de su vida. "Pero yo no necesito que el entrenador del Chelsea me diga que yo cometí errores en el pasado y que lo seguiré haciendo en el futuro. Sé todo lo que hacía, pero yo intentaba decir que ahora me quiero controlar y eso no quiere decir que mi pasión es menor. Para finalizar la historia quiero aclarar que sí he cometido errores antes, pero lo que nunca me ha pasado ni me pasará es ser suspendido por amaño de partidos", dejó caer.

After Mourinho’s comments about Conte being a match-fixer, this is his response... 🌶 pic.twitter.com/JwS0jfaIal — LFC Podcasting Couch (@PodcastingCouch) January 7, 2018

El último capítulo en este tenso encontronazo lo ha vuelto a poner Conte, que lejos de achantarse ha contraatacado tras el encuentro que jugó su equipo en la FA Cup. Sobre las últimas palabras de Mou, el entrenador del Chelsea dijo que "es difícil responder a este tipo de comentarios porque cuando el objetivo de una persona es ofender e insultar a otra, es un hombre pequeño. Él era un hombre pequeño en el pasado, es un hombre pequeño en el presente y lo será en el futuro. Pero siempre es lo mismo. No es una sorpresa. Seguro que cuando nos enfrentemos al Manchester United, habrá una buena oportunidad de aclarar la situación en una habitación. Él y yo. Estaré listo, no creo que él esté listo", retó.