¿Se va Zidane del Madrid? | Así ve Zidane su futuro en el Real Madrid

El momento de Zidane con el Real Madrid no es para nada bueno y mucho se habla ya de una posible salida del técnico francés, quien en su momento también ganó todo con el Real Madrid como jugador y aunque ahora lo ha logrado también como entrenador. No sabe si seguirá en el club la próxima temporada pero lo que si sabe es que no se quedará por 10 años, eso más que seguro.

Zidane se sinceró en una entrevista a la revista francesa L'Equipe tras ser nombrado mejor entrenador del año por la publicación: "Sé que un día esto se acabará en el Real Madrid, así que aprovecho y pongo todos los medios para tener éxito. Me digo a mí mismo: 'Si me quedan diez días aquí, bueno, vive esos diez días a tope; si son seis meses, vive esos seis meses a tope'. No pienso en nada más. Sé que no me quedaré diez años", fueron las palabras de un Zidane que ya acepta que en cualquier momento se puede ir del club.





Pero no se rinde y ve todo esto como un reto, un reto que quiere afrontar. "Quiero demostrar que puedo ser un buen entrenador también en las dificultades. No me asustan. Estoy preparado para eso. La gente puede pensar que todo es siempre fácil para mí, que lo hago todo por instinto, pero están en un error.", agregó Zidane.

Zinédine Zidane a été élu, pour la deuxième année de suite, meilleur entraîneur français «France Football» https://t.co/lUH7ZpetyO pic.twitter.com/wV9JV6ZVo7 — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2018

Además, quiere separar el Zidane jugador del Zidane entrenador. Ser una de las leyendas del fútbol moderno no le sirve como escudo ahora que está al otro lado de la valla: "Zinedine Zidane ya no es jugador del Real Madrid. Ese Zidane ya no existe. Ahora es el entrenador Zinedine zidane el que debe hacer carrera.No estoy protegido por lo que hice como jugador en este club", sentenció.