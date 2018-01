Zidane: "No voy a echar mierda a uno o dos, la culpa es de todos"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Numancia.





Partido de vuelta: "Tenemos un partido de vuelta que queremos terminar y acabar bien la eliminatoria. El resultado de ida fue 0-3 y queremos acabar jugando bien y pasando la eliminatoria"





Charla a los jugadores: "No te voy a decir lo que hablamos. Son charlas normales. Estamos aquí para buscar soluciones y hacer mejor las cosas. La charla de hoy ha sido más larga de lo habitual pero nada más"





Soluciones: "No te voy a entrar en los detalles. Cuando hay cosas como lo estamos pasando, donde las cosas no pasan como queremos, es el trabajo. Yo siempre creo en esto. Lo que vamos a hacer es trabajar más que nunca, en todos los sentidos. No es una cosa física o más la cabeza. Es un poco de todos. Pero con el trabajo y siguiendo con más fuerza. No hay más remedio que eso"





¿Necesita un delantero?: "Yo no necesito a nadie. Tenemos una plantilla y creo en ella y en mis jugadores. En una temporada hay momentos difíciles, pero tenemos todo por delante. Vamos a ver qué pasa al final. Allí analizaremos las cosas y si debe haber cambio, habrá cambio"





Charla necesaria: "La charla era necesaria, no hago una charla por hacer una charla. Cuando nos reunimos es para sacar algo de la reunión"

Sentar a los habituales como solución: "Hay muchos partidos y voy a necesitar a todos mis jugadores. Hay gente que piensan que hay jugadores que están mal y hay que sacarlos. A mi me interesa tener unidad. No soy uno que cuando hay cosas mal voy a echar la mierda a uno o dos. Nadie se va a bajar del barco. La culpa es de todos, yo el primero que soy el entrenador. Hemos hecho dos años espectaculares. Ahora debemos trabajar más que nunca para hacer mejor las cosas"





Partido de Vigo: "Podemos mejorar, pero el día del Celta hicimos cosas buenas. No todo es malo"





¿Cómo se afronta un partido con 3-0?: "Es una eliminatoria. Queremos hacer un buen partido, dejar la portería a cero y pasar"





¿Necesita refuerzos para mejorar la plantilla?: "Creo en mi plantilla. Por dos o tres resultados malos no voy a dejar de creer lo mismo. Yo no voy a echar ningún pulso al presidente. Yo soy uno más. Estoy de paso. Nadie está por encima del Real Madrid. Nunca voy a echar un pulso a nadie. Creo en lo que hago y voy hasta el final, hasta que me cambien"





Aspectos negativos del partido ante el Celta: "Perdimos dos o tres balones fáciles, algo que no es habitual. La segunda parte fue muy mala, pero el trabajo y hablar nos va a hacer mejorar a cada uno de nosotros, porque sé que cada uno puede aportar más cuando todo va mal"

Estado de ánimo: "No estoy a gusto con la situación, me gustaría estar mejor en la Liga y en todas las cosas, pero yo tengo que seguir trabajando y dar el máximo que tengo. Sino es suficiente, tenemos que dar más"





Papel de entrenador en el Real Madrid: "No estoy dolido, la crítica no va a cambiar. El papel de entrenador es difícil, pero yo lo sabía"





El papel de aquí a final de temporada: "Todo el mundo desea ver el lado negativo de las cosas, pero lo que yo digo es no es verdad que esté haciendo un pulso al presidente o al club o a la afición que es una parte muy importante del Real Madrid. No es verdad. Por unos partidos malos no voy a bajar los brazos"





Discurso a los jugadores: "La dificultad está en que es un equipo que lo ha ganado todo y la motivación es un factor importante. Podemos pensar que la Liga está sentenciada, pero hay que pensar en dar lo máximo porque queda la Copa y la Champions y hay que preparar ese momento desde ya"