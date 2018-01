EXPLOTÓ | Matías Almeyda arremetió contra la prensa

El Director técnico de las Chivas de Guadalajara, Matías Almeyda, quiso aclarar la situación que se vivió en torno al caso de Oswaldo Alanís y aprovechó la rueda de prensa para arremeter contra los medios de comunicación, ya que se sintió atacado y lo hicieron ver como "el malo" de la novela.

“Siempre que doy conferencia trato de ser lo más sincero, directo y honesto posible. Está quien repite lo que digo y quien le agrega palabras. Así se crean falsas expectativas y se desvirtúan montón de temas. Para recordar lo que dije: el primero que pidió a Alanís fui yo. Después, hubo una cuestión contractual y yo no me meto. Ese es el tema que frenaba. Realmente me está cansando el tema cuando se desvirtúa la comunicación que no es exacta o adecuada para crear malestar. Sentí que el que quedaba como al malo de la película era Almeyda… cuanta maldad. Pero pasará por la mente de cada ser humano dónde quiere llevar cada tipo de información”, comentó el timonel.

“Muchos aprovecharon para decir que no estoy del lado del jugador. Es obvio porque hace dos años y medio que estoy y hay gente que no hace más que pegarme. Dije que en gran parte del mundo un jugador que va quedar libre y no alcanza un arreglo, como Alanís, ya no juega. Pero hoy Alanís alcanzó un acuerdo, arregló su situación y por eso será tomado en cuenta. Yo lo acepto, podría no hacerlo, pero lo estoy aceptando”, añadió "El Pelado".

Image by Elias Manzur Carrera





“Entre nosotros ha sido muy claro todo, si algo tiene este grupo es que somos claros al 100 por ciento. Todo lo que he hablado acá lo he hablado con Oswaldo y los capitanes. No había nada personal, sólo un tema contractual que por suerte se resolvió. Oswaldo sigue entrenando a la par ahora con oportunidad de pelear un puesto. El desgaste es por la comunicación, no de todos, pero sí de algunos (medios) y desde ahí se envía a la gente distintas opiniones. Lo que respecta a mí, no varía mi manera de pensar respecto a Oswaldo como jugador y persona”, agregó el Presidente Deportivo.

"Está mal interpretado: jamás dije que aunque Oswaldo se arreglara nunca iba a jugar. Es mentira, así me tiran a la gente en contra. Dije que mientras no tenga contrato no va a jugar, cuando solucionara el tema contractual sería tomado en cuenta. Están interpretando algo y para mí, sólo tienen que analizar si están de acuerdo o no, pero no inventar. Me abro con ustedes siendo sincero, entonces por qué hacen una hipótesis o usan la imaginación de cada uno para desvirtuar un tema”, finalizó el argentino.