​¡LECCIÓN APRENDIDA! | Damm manda un mensaje a los más jóvenes sobre el uso de pirotécnia

Apenas hace dos semanas el futbolista de los Tigres, Jürgen Damm, sufrió un accidente con pirotecnia durante las celebraciones decembrinas, algo que fue muy riesgoso para su salud pero afortunadamente el accidente no pasó a mayores y tras perderse los dos primeros duelos de los felinos en el Torneo Clausura 2018, ya está entrenando al parejo de sus compañeros.





Christus Muguerza Hospital Alta Especialidad @christusmx. Jürgen Damm se incorpora a los entrenamientos con trabajo en el gimnasio. pic.twitter.com/ay6X2Ql58q — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) January 8, 2018





El canterano de Tecos contó cómo sucedió el accidente del 1 de enero y cómo se sintió de aterrado en esos momentos pues no era para menos ya que se llevó un susto bastante grande, además pidió a la gente que deje de usar la pirotecnia.





Jurgen Damm se mantiene en trabajo físico, luego del incidente que tuvo con pirotecnia. pic.twitter.com/jKqHH3mMW9 — CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) January 15, 2018

“Si, tuve un accidente con un cohete. A la hora de ver que no prendía, me acerco y es cuando me explota. Fueron momentos muy complicados y de mucha angustia, agradecido por esta nueva oportunidad en el fútbol, pero lo más importante es que la gente haga conciencia de que no se debe usar pirotecnia. Los médicos que me trataron me dijeron que llegan muchos niños, gente, con cosas más fuertes que ya no pueden ver entonces son cosas muy difíciles, peligrosas y lo más importante es no usarlas”, indicó el seleccionado nacional.









No obstante, el ex de Pachuca se siente agradecido ya que esta situación pudo causarle consecuencias más graves en su salud, hasta dejar el fútbol.





El jugador Jurgen Damm ya se reintegró al cien por ciento a los entrenamientos con Tigres. https://t.co/nKLRZVEvsB — CANCHA (@CANCHAELNORTE) January 15, 2018





“Aunque tuve quemaduras de segundo grado, tuve mucha suerte porque gracias a Dios no me dio en el ojo, pero hubo mucho riesgo de que me llegara, entonces sin poder ver bien no se puede jugar fútbol, me hicieron los estudios y salí muy bien de todo, lo más importante es que la gente haga conciencia de que no se deben de usar y tener una vida tranquila sin ningún tipo de riesgo como esos”, confesó el atacante de los felinos.





El nacido en Tuxpan ya luce bien físicamente, con el rostro totalmente blanco gracias al tratamiento que lleva para superar las quemaduras.





Ricardo Ferretti DT de Tigres descartó a Jurgen Damm para el juego ante Querétaro. pic.twitter.com/p12P8TRGKu — CANCHA (@CANCHAELNORTE) January 15, 2018





Luego del mal trago que atravesó, el azteca tendrá que esperarse para ver acción con los universitarios pues el estratega Ricardo Ferretti ya lo descartó para el compromiso de la Jornada 3 cuando visiten a Querétaro en La Corregidora.