Valverde: "Hasta que no finalice el mercado nada estará cerrado"

Planteamiento del partido: “Es una situación adversa, no es la primera vez que nos enfrentamos a ir por detrás en el marcador con menos margen de tiempo. Tenemos una desventaja, la del marcador, y una ventaja, jugamos en nuestro campo. Esperamos que el público nos ayude. Esperamos pasar a semis y dejad la derrota del otro día como una anécdota”.

Coutinho: “El otro día hizo una parte del entreno. Hay otros jugadores como Iniesta o Alcácer que hay que valorar su disposición. Tenemos que valorarlo en el entreno”.

Yerri Mina: “Mascherano lleva aquí mucho tiempo, sabe cómo jugamos. Yerri Mina acaba de llegar, hay una desventaja en ese sentido. Con Mina pensamos que nos tiene que ayudar en lo que nos queda de temporada. Que entre en la lista es una posibilidad que contemplamos. Tenemos muchas esperanzas en él”.





Castigar lanzamiento de mecheros: “No soy experto en derecho. No sé lo que corresponde por tirar un mechero o por tirar dos mil. Tenemos que reeducarnos todos cuando vamos a un campo”.

Motivación por el derbi: “Yo siempre he vivido este derbi de una manera especial. Quizá cuando la distancia ha sido muy grande parece que le quiten un poco de cafeína. Ahora mismo, el hecho de que hayamos perdido la ida, le da una motivación especial. Este partido siempre está señalado tanto por los pericos como por nosotros. La rivalidad y la tensión existe”.

Piqué cuarto capitán: “Es una cuestión que deben decidir los jugadores. Desde luego que Piqué tiene capacidad para hacerlo. Mascherano era un referente para todos pero es ley de vida. Unos salen y otros ocupan esos roles”.

Acuerdo LaLiga con Arabia Saudí: “No estoy muy enterado del tema. Lo que se trata es de potenciar sus equipos para mejorar la plantilla. No sé por dónde van los tiros. Si los jugadores mejoran las plantillas, mejor, si no… pues no lo sé”.





Partido: “Nuestra intención es pasar la eliminatoria y lo que queremos es ganar todos los partidos y todas las competiciones. La Copa nos ilusiona. El partido más inmediato es el de mañana y nuestra intención es remontar y vamos a poner todo lo que sea para conseguirlo”.





Búsqueda de un central: “Las preocupantes recaídas de Vermaelen ha sido una y solo para dos semanas, no es preocupante. Estoy muy contento con nuestros centrales. Hemos traído a Yerri Mina que tiene que pasar un período de adaptación. No estamos pensando en otra cosa que no sea recuperar a Vermaelen para tener a los cuatro disponibles”,

Marcar pronto: “Nosotros no esperamos nunca para marcar. Todos los equipos quieren hacer lo que hicimos contra el Celta, un 4-0 en el primer tiempo. Hay veces que no lo consigues y el partido se pone de otra manera. Hay que jugar en todas las circunstancias. Esperamos que el rival nos plantee un partido parecido al de la ida, defendiendo bien y corriendo mucho. Si ganamos y pasamos me da igual cuando marquemos”.

Mascherano: “La competencia viene pegando fuerte. Creo que va a ser entrenador. No sé hasta dónde llegará pero es un jugador que entiende el juego, está en el banquillo y se está fijando en un montón de cosas. Aporta muchísimo incluso al entrenador desde el punto de vista del vestuario y del juego. Cuando un jugador está cerca del final de su carrera y ves que tiene algo metido… lo va a probar. Es como un veneno que se te mete y hasta que no lo pruebas no paras”.

El Espanyol no elimina al Barça desde 1961: “La estadística te dice algo de lo que ha ocurrido. Eso está bien para hablar pero la realidad es que mañana tenemos un resultado adverso. Lo que nos vale es lo que ocurre en el terreno de juego”.





Unión del vestuario: “El que los resultados vayan bien ayuda a que todo sea más ligero y vaya por el buen camino. Sobre todo en clubes en los que estamos obligados a ganar. Que haya un grupo de jugadores que empujen en una dirección es fundamental. Sin eso todo se va diluyendo porque el agua se escapa por las rendijas”





Salidas: “Estoy bien con el equipo que tenemos. Hasta que no finalice el mercado nada estará cerrado. No sé qué es lo que ocurrirá pero estoy contento”.

Favoritos: “Es una pregunta recurrente. ¿Quién es el favorito? A mí no me importa que me cuelguen el cartel, me parece bien. La realidad es que nosotros no vamos ganando, de hecho el 0-0 nos eliminaría. Para nosotros ser o no favoritos no significa nada. Algunos se quieren quitar el cartel porque es una carga, nosotros si alguien nos considera favoritos … pues bien, nos da igual”.

Partido más trascendental: “No es el más trascendental. Hace dos semanas jugamos contra el Celta y fue igual, si perdíamos nos eliminaban. El de mañana es muy importante. Tenemos una desventaja superior a la del Celta pero es un partido similar”.

Partido bronco: “No creo que vaya a serlo. En la idea fue un partido con tensión pero limpio y sin ningún problema. Mañana será un partido que se notará que es un derbi pero no espero que sea bronco”.





Espanyol: “No creo que renuncien a atacar y poder hacernos gol. Tampoco creo que sea un Espanyol que salga muy al ataque porque van ganando y porque son muy ordenados y de esperar su oportunidad. Espero un encuentro como el de la ida”.





Umtiti: “Está bien, dentro de los plazos que teníamos se ha adelantado unos días pero está bien. Mañana puede estar disponible”.





Marcaje a Messi: “Para eso está el árbitro. No creo que la intención de Baptistao sea ir por fuera del reglamento”.