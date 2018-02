Zidane: "Esto no está acabado, afrontamos la Champions con ilusión"

Zinedine Zidane comparece en la rueda de prensa previa al partido entre el Levante y el Real Madrid correspondiente a las 22ª jornada de LaLiga Santander.





Duelo ante el levante: "Es un partido importante después de dos victorias. Queremos estar preparados, y lo estamos. Hicimos una muy buena semana de entrenamientos"





Confianza de la plantilla: "Sí, estamos juntos en los momentos complicados. Los jugadores están concentrados cuando hemos tenido momentos muy difíciles. Algunos pueden pensar que no he querido fichajes para no tener problemas. Yo confío en mi plantilla ciegamente, y nada más. Es lo que hay y lo que quiero transmitir, y mi plantilla me lo devuelve en el trabajo, en luchar que esto no está terminado"





El PSG: "Creo que lo más importante es pensar en el partido de mañana. Durante un entrenamiento se pueden hacer comentarios, es lógico. Pero nosotros estamos pensando en el partido de mañana, es el que nos importa ahora mismo"





Preferencia por la BBC: "A mí me gustan todos los jugadores, y los diferentes dibujos. Puedo jugar con los tres de arriba porque la posición de cada uno es donde siempre han jugado y han rendido. Luego tengo otras posibilidades con otras posibilidades, puedo cambiar. En Cardiff jugamos en rombo. La mejor posición de la BBC es Gareth por la derecha, Cristiano izquierda, y Benzema por delante"

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

Isco: "No lo noto distinto. Tiene que seguir trabando y pensando que es importante para nosotros. Vamos a tener muchos partidos en poco tiempo, es un jugador importante. Mañana hablaremos de por qué no juega Asensio, otro día de Ceballos... Estoy aquí para hacer mi equipo, ellos están concentrados en trabajar y en hacerlo bien cuando juegan"





El rival: "Tenemos que estar concentrados los 90 minutos. Físicamente estamos bien, en el juego estamos bien, defensivamente también. Lo que me importa es la concentración"





Similitudes con su primer año: "En el trabajo sí, cuando tienes una semana larga como esta es momento para echar gasolina y trabajar. El primer año tuvimos tres semanas para trabajar y lo hicimos muy bien, trabajamos muchísimo. Hay que meter un poco de trabajo, de fuerza, de resistencia. No hay algo en particular. Cada día estoy aquí intentando hacerlo lo mejor posible, con ilusión, preparando los partidos"





¿Depende su continuidad de la Champions?: "Me da igual lo que pase el próximo año, ahora solo pienso en preparar los partidos de Liga. Tú dices que la Liga está sentenciada, yo no lo creo. Vamos a intentar ganar nuestros partidos que tenemos por delante, y luego la Champions la afrontaremos con la máxima ilusión"

JAVIER SORIANO/GettyImages

Isco y Ramos: "Hoy no ha habido problemas en el entrenamiento. Mañana estarán Isco y Sergio con nosotros"





Mejorar frente al PSG: "Es un poco de todo. Cualquier partido se trabaja en todos los aspectos. Lo más importante para mí es el partido de mañana. Cuando trabajamos en el entrenamiento es para trabajar la intensidad y la resistencia"





Modric: "Agradezco a Luka lo que dijo de mí. Esto es así, no solo en el Madrid. Cuando las cosas van mal, se habla de recambios, pero no me impide eso hacer mi trabajo y seguir peleando"





Motivar a la plantilla para mañana: "No, si nosotros pensamos en el PSG nos equivocamos. Los jugadores piensan que debemos tener partidos cuanto antes, no pensando en la victoria, sino en lo que tenemos que hacer en el campo. Si hacemos las cosas bien tenemos más posibilidades de ganar el partido. Si pensamos en la Champions nos equivocamos, tenemos que pensar que la Liga no está sentenciada"

David Ramos/GettyImages

Cristiano: "Siempre está ahí. Siempre vamos a pedir más de Cristiano porque es el referente del equipo. Estoy contento con lo que hace, igual que cuando tiene momentos difíciles. Tenemos que pensar positivo. Yo no miro el pasado, el pasado miró. Lo que miro es el último partido, ganamos 1-4 en Mestalla y eso es positivo para nosotros"





Bale: "Lo importante es que tenga continuidad y regularidad, que se pueda entrenar día a día con sus compañeros y sobretodo que se recupere bien. Es un jugador diferente, cuando está a tope marca la diferencia. Cuando coge el balón sabemos que va a a pasar algo"





El calendario: "La idea es hacer un poco de todo en los entrenamientos. Necesitamos mejorar la intensidad que tenemos en los partidos, eso es una parte de lo que trabajamos. Creo que el calendario no beneficia ni al PSG ni a nosotros. Ellos están en una competición en la que nosotros ya no estamos"