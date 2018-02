FIN DE UNA ERA | Ricardo 'Tuca' Ferretti anunció su fecha de retiro

Repartido en Copas, Ligas y Campeón de Campeones, el legado del 'Tuca' Ferretti en los Tigres asciende a siete títulos ganados y a casi ocho años como manager en la institución. La exitosa época moderna del club felino no se entendería desde ninguna perspectiva sin la presencia del DT de 63 años, pero como todo en el tiempo balompédico, su carrera está por llegar a su final.

En entrevista con Multimedios Deportes, Ferretti reconoció que tras la finalización de su actual contrato con Tigres, en el Clausura 2020, planea dejar los banquillos para dedicarse a su familia:

Hector Vivas/GettyImages

"Hasta donde yo quiera es dentro de tres años; merezco ya un poco de descanso, dedicarme a algo, a mi hijo, a mi familia", reveló el estratega.





Sobre la posibilidad de incursionar en la faceta dirigencial, comentó que si bien ya le han ofrecido un puesto en el organigrama directivo del club no está en su mente:

"Ya me invitaron (a ser directivo), pero no quiero, no. Entonces en tres años voy a decir fulano, mengano, sultano y ya Miguel tomará una decisión, punto”, dijo.

No obstante, sí que tiene claro el puesto que le gustaría ocupar en San Nicolás de los Garza tras el retiro: entrenando a pequeños, sin fines de lucro:

"A lo mejor voy a pedir un lugarcito, a ver si me dan chance de entrenar a niños chiquitos, ahora que tengo un poquito de mayor paciencia, no mucha (carcajadas), antes me decían que no podía entrenar niños porque me los iba a comer, que los iba a traumar; no necesito que me paguen nada, sólo ir unas pocas horas y entrenarlos, orientarlos”, cerró Ferretti.