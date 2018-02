HAY PARA TODOS | Las duras críticas de Maradona a Tapia, Sampaoli y compañía

Si hay algo que caracteriza a Diego Armando Maradona fuera de la cancha es la frontalidad que posee a la hora de decir lo que piensa. El Diez no se guarda nada, sobre todo a la hora de tener que dar una opinión negativa acerca de algún protagonista.

En este caso, la ex figura de la Selección Argentina criticó duramente a Jorge Sampaoli, técnico del combinado nacional, Jorge Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al futbolista Mauro Icardi, entre otros, en una entrevista brindada para el Diario Popular.





"De Sampaoli no quiero hablar, primero porque me traicionó y segundo porque quiero que le vaya bien. Porque a mi bandera no la pisotea nadie, ni la silba nadie. Nosotros teníamos un proyecto con Sampaoli en el Sevilla. Él me llamó cuando estaba viendo la final de la Copa Davis en Croacia, imaginate lo desesperado que estaba. 'Llamame cuando esté en Dubai y hablamos', le dije. ¿No, Diego, el Sevilla te quiere hacer un homenaje', me dije. '¿Cómo? No me jodas. Jugué tres partidos en Sevilla. Es lo mismo que me hagan un homenaje los de Fiorito', le dije. No tenía sentido. Lo que pasó ahí es que tenía todo arreglado con la Selección y me quería usar a mí para la foto. El quería que yo sea su escudo", comentó sobre el casildense.

"La AFA es un desastre y la realidad es que hoy no le consultan nada a nadie, a ninguno de los que hicimos mucho por el fútbol argentino. Solo les interesa hablar con Macri. Chiqui Tapia me traicionó, clarito. Me usó para llegar a la AFA y nunca más me atendió el teléfono. Y no a mí solo eh, a muchos que creíamos en él. Hoy está llevando al fútbol argentino a ser Honduras, Costa Rica, con todo el respeto que ellos me merecen. A mí nunca me llamó, después de todo lo que hice por él", disparó el actual entrenador de Al Fujairah de Emiratos.





"El técnico es un mentiroso. Nos esconde las cosas y el técnico es el primero que tiene que decir la verdad. Por ejemplo tiene que decir que no tiene un nueve goleador en su lista, aunque lo llame al bochornoso de Icardi, entonces vamos a muerte con el Pipa. El Pipa es diez veces mejor que Icardi, ese muchacho no sabe nada. De lo que sabe es de ir a comer a la casa de los amigos, eso lo sabe perfectamente, va sin GPS", finalizó Diego.