POLÉMICA | Las declaraciones de Xavi sobre el Real Madrid - PSG que han ofendido a la afición blanca

El ex jugador del FC Barcelona ha hecho unas declaraciones que han ofendido a los aficionados del Real Madrid y ha molestado un poco también a los directivos del club, aunque muchos comparten su idea.

Si bien en su momento Xavi hacía declaraciones polémicas en contra del Madrid porque jugaba en su máximo rival, y ahora que no está en el FC Barcelona, el jugador español ha querido dar a conocer lo que piensa sobre la victoria de 3-1 que tuvo el Madrid ante el PSG.

Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

"Es inexplicable, el Real Madrid no juega, gana.", dijo Xavi, dando a entender que cree que el Madrid simplemente no hizo méritos en los 90 minutos para llevarse esa victoria. "Una vez más, el PSG debería haber matado el partido cuando tuvieron la oportunidad. Este no es un encuentro que puedas analizar en un bloque. En la segunda mitad, hubo un momento en el que el PSG dominó claramente", sentenció.

Además afirma lo que cree sobre el juego del conjunto blanco. "El Madrid tiene algo. Durante un momento, el PSG flirteó con el 1-2. El Madrid estaba entonces cerca de plegarse, y luego volvió al partido para recuperar ventaja... Contra ellos, nunca puedes perder tu oportunidad, de lo contrario te castigarán. Casi piensas que es una injusticia que el PSG haya perdido con un resultado tan amplio. Fue un partido que debería haber terminado en 1-1, 2-2 ó 1-2 para el PSG", declaró el español.

GABRIEL BOUYS/GettyImages





Con respecto al juego del Real Madrid en el partido, Xavi dejó una interesante reflexión por su experiencia en partidos contra los blancos: "¿El PSG jugó mal? No. ¿El Real jugó mal? Tampoco. La diferencia entre estos dos equipos es que el Madrid puede ganar jugando mal o cuando no está siendo el mejor. El Barça no sabe cómo hacer eso, por ejemplo. Cuando juega mal, pierde y cuando lo hace regular, empata. El Barça debe jugar bien para ganar. De alguna manera, no puede traicionar su filosofía de juego. El Madrid es diferente. ¿Ha sido superior al PSG? Para mí, no. Pero no les importa si son superiores, si dominan o son dominados. Su filosofía es ganar. Eso es lo que los hace tan difíciles de ganar porque pueden competir de diferentes maneras. En el Bernabéu, por ejemplo, el PSG jugó como el Barça. Sentimos que querían imponerse. Cuando Emery quita a Cavani y pone a Meunier, el PSG realmente está controlando el partido, pero es inútil hacerlo contra el Real si no materializas tus oportunidades", aseguró.