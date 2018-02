Ángel Mena rompe el silencio sobre supuestos problemas en Cruz Azul

El delantero ecuatoriano Ángel Mena no está viviendo su mejor temporada con el Cruz Azul de México, relegado a la suplencia en este equipo y en medio de rumores por supuestos problemas con el director técnico Pedro Caixinha, por lo que el jugador ha salido a dar declaraciones acerca de este tema, diciendo su verdad sobre su situación.

En diálogo con el portal Estadio.ec, el delantero afirmó que trabaja de la misma manera que lo haría si fuera titular, esperando tener más oportunidades en el plantel 'Cementero', además de desmentir la supuesta pelea con el estratega, lo cual calificó de simples rumores.

"En este momento no me está tocando actuar, pero sigo trabajando como si fuera titular. Sé que en algún momento se me va a dar la oportunidad de actuar nuevamente y tengo que estar preparado para ello, aprovechar la oportunidad. Vamos a seguir con todas las ganas y la confianza", manifestó.

"Se dicen cosas sin fundamento, que yo tengo problemas con el técnico y no es así. Todos me dan como una opción para salir de Cruz Azul y la verdad nadie se me ha acercado a hablar de ese tema. Yo acá estoy a gusto y tranquilo, no tengo problemas con nadie", sumó.

Mena además indicó que ha hablado con el director técnico Caixinha, además de los dirigentes, sintiéndose apoyado pese a no ser titular.

Mena revela situación con Cruz Azul, y confirma si seguirá o no en el club. https://t.co/HLLZ22n1zV pic.twitter.com/Z60wNBM1o9 — Estadio (@estadioec) February 19, 2018

"Conversé, pero no específicamente de las declaraciones porque no me siento afectado por eso, yo soy una persona que me entrego al máximo. He conversado con él respecto a las oportunidades que pueda tener o no. Me toca seguir esperando", dijo.





"Tuve una conversación con el director deportivo donde no me manifestó eso, me dio el total apoyo de parte de los directivos y que siga trabajando esperando el momento", finalizó.