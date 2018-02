Los 2 jugadores del Real Madrid que no posaron con Sergio Ramos para celebrar su partido 550

➕3⃣ ¡A seguir luchando! Un honor llegar a los 550 partidos con este escudo... y los que me quedan. 😉 ➕3⃣Let's keep fighting! It's an honour to reach 550 matches with this badge... and still more to come. 😉 #HalaMadrid

A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) on Feb 21, 2018 at 12:35pm PST