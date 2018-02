El desafortunado comentario machista de Vitolo por el que ha tenido que pedir perdón

Vitolo se convirtió en uno de los protagonistas del duelo de Europa League entre el Copenhague y el Atlético de Madrid, no solo por su actuación sobre el terreno de juego sino por sus palabras después del encuentro.





El Atlético de Madrid consiguió frente al Copenhague la clasificación para los octavos de final de la Europa League. Pero la felicidad en el conjunto rojiblanco se está viendo empañada en los últimos días por el cruce de declaraciones entre Diego Simeone y el entorno de Fernando Torres.





Sobre esta situación le preguntaron a Vitolo en zona mixta después del partido de dieciseisavos en Dinamarca, pero se acabó metiendo en un jardín por su lamentable y desafortunado comentario.

BENJAMIN CREMEL/GettyImages

"No puedo decir, no estoy en su cabeza. He visto a los dos igual que siempre, no he visto ningún problema. No somos mujeres para ir metiendo cizaña con lo que ha pasado. Cada uno tiene su tema con el entrenador e intenta hacerlo lo mejor posible. En el vestuario se vive fenomenal", señaló el jugador del Atlético de Madrid.





Después de esta declaración el futbolista publicó un tweet rectificando sus palabras: "No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros. Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma lo siento mucho".

No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros .Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma losiento mucho — Vitolo 🇮🇨🇪🇸 (@VitoloMachin) February 22, 2018

Esta rectificación de Vitolo no ha servido para apaciguar los ánimos, y las redes sociales rápidamente se han echo eco de las palabras del jugador rojiblanco.