Filipe Luis, a pocas horas de enfrentarse al Barça: "Queremos ganar allí"

Filipe Luis está siendo uno de los hombres más importantes del Atlético de Madrid en este tramo de la temporada. El lateral brasileño ya dejó atrás su última lesión que le hizo perderse casi toda la primera vuelta y ahora está atravesando un momento de forma sensacional. En este sentido, a pocas horas de enfrentarse al Barça, el diario Marca le ha entrevistado y ha dado un repaso a la actualidad de su club.

El jugador de 32 años tiene claro que llevar el peso de los partidos no significa tener la posesión del balón. "Nosotros como grupo de jugadores de calidad claro que tenemos que llevar el peso de los partidos, pero hay muchas formas de plantearlos: no porque juegues bien y tengas la posesión mereces ganar. Hicimos partidos esta temporada en los que no jugamos bien, pero en los que el rival no llegó a puerta. Lo más importante es que tenemos un entrenador que prepara muy bien los partidos para ganar y que todo el mundo cree en lo que él está haciendo. Como todos vamos en el mismo sentido, las cosas suelen salir", declaró.

El Atlético de Simeone después de la 26ª jornada:

57 puntos en 2012-13

61 puntos en 2013-14 (campeón)

55 puntos en 2014-15

58 puntos en 2015-16

49 puntos en 2016-17

61 puntos en 2017-18 — Pedro Martin (@pedritonumeros) February 28, 2018

Ahora se enfrentan al encuentro más importante de la temporada ante un Barça sin Neymar pero con un Messi en estado de gracia. "Neymar es un grandísimo jugador pero sin ninguna duda el Barcelona en los últimos años ha sido Messi. Es el que hace la diferencia. Sin él el Barça sufriría muchísimo, porque es capaz de llevar un equipo de mitad de tabla, aunque no sea el caso, a pelear por el título. Sólo con estar en el campo el rival tiene que gastar dos jugadores para pararle. El Messi que juega pegado a banda obviamente para el lateral es peor, pero el de ahora, que está por todos lados, hace sufrir a todo el equipo".

No obstante, para Filipe no hay una ocasión mejor que la de ahora. "Nunca he ganado en el Camp Nou. Es un reto para mí. Es quizás el más difícil para jugar: se hace muy grande el campo y muy largo el partido. Creo que en los últimos años nos estamos acercando mucho a la victoria, así que... ¿por qué no?. Queremos ganar allí", confesó.

Una de las claves para lograr la victoria podría ser Diego Costa. Y es que el hispano-brasileño ha revolucionado el vestuario de arriba a abajo. Así lo reconoce también Filipe. "Es un jugador que sólo con estar en el campo pone a los defensas rivales en muchas dificultades. Su presencia y su forma de jugar hacen que Griezmann se libere mucho más. Todo el equipo mejora jugando con Diego Costa, también el resto de delanteros".

Filipe también habló sobre el futuro de Griezmann. Ya estuvo a punto de salir el pasado verano y los colchoneros temen que se vaya finalmente tras esta temporada, aunque su compañero cree que se quedará. "Estoy convencido de que no ha tomado ninguna decisión y de que no lo tiene claro. En el Atlético tiene un equipo entero jugando para él y es muy feliz. Está contento con el club y con la ciudad, así que yo sí lo veo aquí muchos años", opinó.

Los que ya no están han sido Moyá, Carrasco y Gaitán, que han sido vendidos esta semana pasada. Sobre la salida de sus compañeros Filipe dijo que "a veces los jugadores deciden cambiar de aires y un jugador que no quiere estar en un club no rinde. Hay que respetarles y además hay muchos que quieren venir. Orgullosos de haber estado con ellos y tristes por su marcha", finalizó.