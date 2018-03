¿Quién lo dijo? | "Cuando estaba en el Madrid me preguntaba si se me había olvidado jugar al fútbol"

El jugador del Sporting de Portugal cedido por el Real Madrid, Fabio Coentrao, ha ofrecido una entrevista para el Diario Marca. Ha repasado su carrera, especialmente su paso por el Real Madrid, donde ha afirmado que se sentía el "patito feo" del equipo.





Sin ser totalmente oscuro su paso por el club, el jugador portugués tiene más presente los malos momentos que los buenos. "Muchas veces me preguntaba que qué pasaba conmigo, si se me había olvidado jugar. Cuando regresaba a la selección era el momento para mí en el que sentía: “Mira, todavía soy buen futbolista” dijo el lateral, quién fue muchas veces cuestionado por la prensa, especialmente por el alto precio pagado en su momento por su pase.





Precisamente también quiso hacer mención hacia la prensa deportiva. "He hecho partidos muy buenos y otros no tanto. Cuando miro la prensa española, con todo el respeto que tengo, nunca sale nada de Fabio si jugó bien. Sin embargo en un partido contra el Oporto un tío que me ha tumbado en un regate, a las dos horas, y ahí estaba el vídeo hablando cosas feas sobre mí. ¡No entiendo! ¿Por qué sólo ponen las cosas malas sobre mí? Lo que pido es que sean justos. Yo sé que muchas veces he jugado mal y no pasa nada. Muchas veces que juego bien, también sería justo que saliera. Es feo. Y no sé por qué, siempre he sido un tío muy tranquilo con la prensa”, comentó el jugador.





Sin embargo, también hizo alusión a sus logros en el club. "El primero y el tercer año fueron muy buenos. Yo fui titular contra el Bayern y en otros partidos difíciles. Ganamos una Champions. Creo que la gente podía también mirar lo bueno. Yo sé que hice muchas cosas mal, partidos y momentos malos en los que puedo decir que no trabajé bien, pero sí hice cosas buenas que la gente no consideraba. Por eso me sentía como el patito feo", indicó actual jugador del Sporting de Portugal





FRANCISCO LEONG/GettyImages

También tuvo palabras para Zidane o su compañero de selección Cristiano Ronaldo. "Zidane ha sido un entrenador muy bueno para mí también y sólo puedo decir cosas buenas de él. El que habla mal de Zidane no sabe lo que dice porque es un tío espectacular; es increíble que se discuta a Zidane, un tío que en año y medio gana dos Champions y la Liga, Puede no ganar nada esta temporada , pero tiene que tener confianza y seguir. Nadie ha logrado lo que hizo él. Cuando oigo esas críticas pienso que el fútbol es muy triste" dijo sobre Zidane, con quien coincidió únicamente el año pasado.





Respecto a Ronaldo indicó lo siguiente. "Me llevaba muy bien con todo el mundo y no había problemas. Ahora que ya no estoy allí con el único que hablo es con Cristiano, que es mi amigo y que es mejor jugador del mundo. De él aprendí que lo mejor es hablar en el césped. Ahí se da la mejor respuesta. La gente decía que no iba a jugar, que venía a Lisboa de vacaciones... A esos ya les preguntaré cuando termine. Llevo 31 partidos sin lesiones y estoy bien”.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Sobre su futuro, el jugador lo tuvo claro. "Si me pregunta si me quiero quedar en el Sporting , la respuesta es sí. Ojalá pudiera quedarme, porque aquí volví a encontrar la felicidad. Sé que tengo contrato con el Real Madrid (le queda un año) y haré lo que ellos me digan porque estoy profundamente agradecido por cómo me han tratado. Y punto", afirmó.