El ex jugador del Barça que se deshizo en elogios hacia Cristiano Ronaldo

Cesc Fábregas, habló para el Diario Marca en la víspera del Barça-Chelsea. El ex jugador culé se rindió a Cristiano Ronaldo, en un sorprendente elogio que no habrá gustado en Barcelona. También tuvo palabras hacia el Real Madrid y su partido jugado en París contra el PSG la semana pasada.

Catherine Ivill/GettyImages





¿Qué tienen Messi y Cristiano Ronaldo que siempre aparecen años tras años? “Son jugadores que quieren más, quieren jugar, ganar, hacerlo mejor y así cada año. Parece mentira que cada año mejoran. Parece que no se puede hacer y lo hacen. Dignos de admirar. Dos grandísimos deportistas que se retroalimentan. Se hacen mejores y la verdad es que es un placer vivir de cerca lo que está siendo su carrera.”





Clasificación del Madrid en París: En París hicieron un gran partido. Me gustó mucho, con esas dos líneas de cuatro, saliendo bien a la contra, muy ordenados, defendiendo muy bien. Merecieron pasar.

BEN STANSALL/GettyImages





¿Celebraría marcar un gol en el Camp Nou? La verdad es que no lo he pensado. Esta temporada llevo sólo dos goles y hace tiempo que no marco. Son sensaciones que pasan en un momento determinado y no se puede decir que no lo celebraré.





¿Qué sensaciones ha tenido cuando ha jugado en contra del Barcelona? Me gusta, las sensaciones siempre han sido buenas. Lo he hecho con el Arsenal y ahora con el Chelsea y me he sentido bastante bien. No me incomoda jugar contra mi pasado, contra amigos, al revés, me motiva. A ellos también. Al final, que nadie lo dude, porque buscaré lo mejor para mi equipo.