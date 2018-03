André Gomes reconoce que ha llegado a no querer salir de se casa "por vergüenza"

El futbolista portugués no ha demostrado el rendimiento que se le vio en el Valencia y en la selección lusa antes de aterrizar en la Ciudad Condal. En una entrevista para la revista Panenka, ha relatado cómo está viviendo su periplo como azulgrana.

André Gomes llegó al FC Barcelona en verano de 2016 (35M) tras dejar muy buenas sensaciones en el único año en que estuvo en el Valencia, que pagó 20 al Benfica en el mercado estival anterior. Además, el centrocampista de Vila Nova de Gaia realizó una buena Eurocopa en la que fue de los más destacados dentro de una selección portuguesa que no practicó un fútbol brillante, pero sí efectivo. Pese a lo discreto que ha sido en las menos de dos temporada que lleva en la Ciudad Condal, Ernesto Valverde ha mostrado su confianza en él .

El portugués se abrió en una entrevista para la revista Panenka para comentar la forma en la que está viviendo su falta de adaptación al juego azulgrana, que algunos aficionados han decidido contestar con pitidos cuando tiene el balón. En la entrevista, empieza yendo al grano: "No disfruto. No estoy disfrutando de lo que puedo hacer". Sin embargo, reconoció que el principio fue positivo: "Los primeros seis meses fueron bastante tranquilos, con mi tiempo de adaptación y mis compañeros". No obstante, desde ahí califica lo vivido como "infierno", justificándolo de la siguiente forma: "Empecé a tener aún más presión, pero con la presión yo vivo bien. Con lo que no vivo bien es con la presión para mí mismo".

Esto último aceptó que es a raíz de su personalidad: "Soy demasiado autocrítico, demasiado perfeccionista. No tolero equivocarme, nunca. Es algo en lo que estoy trabajando para mejorar. [...] He jugado dos días antes y aún estoy con la imagen del partido, con la imagen negativa, que no me permite seguir adelante". Contrasta dicha sensación con la que tiene en los entrenamientos: "Me siento cómodo, me siento muy bien con mis compañeros, que son espectaculares para mí".

El futbolista portugués sin duda está pasando por un mal momento en el terreno futbolístico y su personalidad no lo ayuda demasiado: “Pensar demasiado me hace daño. Porque pienso en las cosas malas y, después, en lo que tengo que hacer, y voy siempre a remolque. Aunque mis compañeros me apoyan bastante, las cosas no me salen como ellos quieren que salgan“.

De hecho, André Gomes ha llegado a asegurar que en ocasiones prefiere recluirse en su casa antes que hacer frente a las críticas: “Me encierro. No me permito sacar la frustración que tengo. Entonces, lo que hago es no hablar con nadie, no molestar a nadie. Es como si me sintiera avergonzado. Me ha pasado en más de una ocasión eso de no querer salir de casa. Eso de que la gente te pueda mirar, tener miedo de salir a la calle por vergüenza…“.