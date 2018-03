SIEMPRE POLÉMICO | La última rajada de Mourinho contra sus jugadores

Tras eliminar al Brighton en la FA Cup y clasificarse para las semifinales de la competición, el técnico del Manchester United, José Mourinho, compareció en rueda de prensa. Pese a haber ganado 2-0, el entrenador portugués no se mostraba muy contento con sus jugadores. "No me gustó el partido que hicimos. He visto la actuación de algunos y parecía que me pidieran que les sacara del campo. A algunos les falta la personalidad necesaria para jugar bajo presión tras quedar eliminados de la Champions”.

No ha quedado contento con su plantilla, sobre todo tras la eliminación de Champions ante el Sevilla. Y las críticas no quedarón ahí. “Esperaba otra reacción. Cuando el sol brilla es fácil jugar a fútbol. Solo Matic tuvo la clase y la personalidad ante el Brighton. A veces es contradictorio y eso frustra. Se puede perder, pero me enfada más ver que el equipo no fue agresivo, no jugó entre líneas y no conectó”.

Clive Mason/GettyImages

En la gran mayoría de la crítica, se enfocó sobre todo el equipo, a excepción del mencionado Matic. Sin embargo, en algunos momentos, nombró a los laterales Shaw y Valencia, siendo los únicos a los que se dirigió de manera específica. “Critico a los defensas cuando tuvimos la posesión porque siempre tomaron las decisiones fáciles, no miraron al frente ni quisieron ser verticales. Y a los atacantes les faltó movimiento, tuvieron miedo a ello. Cuando juegas mal tienes que tener espíritu y personalidad. A muchos les faltó deseo”. Ahora habrá que esperar la reacción de los jugadores tras las duras palabras de su propio entrenador.