Gerard Deulofeu se sincera sobre la posibilidad de volver al Barcelona

El jugador del club azulgrana, cedido en el Watford hasta final de curso , habló en una entrevista para Esports COPE, emitido en el canal de radio con el mismo nombre. Aceptó que parte de la culpa de no haberlo podido hacer regularmente es culpa suya.

Gerard Deulofeu ha comentado lo siguiente: "Veo muy difícil volver al Barça. Al final soy yo el que debo ganarme jugar más. Creo que jugué mejor de revulsivo que no cuando tuve las oportunidades de titular, sé que no he demostrado mi nivel. Yo creo en mi más que nadie pero reconozco que no he sido regular". Admitió que no puso ningún impedimento para cerrar la cesión con el Watford: "Yo también estuve de acuerdo en marchar porque llevaba un mes y medio sin jugar y no funcionaba la cosa".

También repasó su futuro: "Tendremos que hablar con el Barça y con mi agente, pero no puedo decir lo que pasará porque ni yo mismo lo sé". También habló de su estado actual:

"Desde que llegué al Watford estoy muy contento. Me han tratado de una manera diferente, he podido jugar cuatro partidos y me estaba encontrando muy bien. Además me estoy cuidando mucho y sentía mucha energía. Fue una pena la lesión, pero espero volver pronto y poder jugar 4 ó 5 partidos antes del final de la temporada".

El de Riudarenes comenzó la temporada en la Ciudad Condal teniendo minutos y oportunidades para jugar por el costado izquierdo como titular tras la marcha de Neymar al Paris Saint Germain. La llegada de Ousmane Dembélé hacía pensar que le relegaría al banquillo, pero la lesión del galo le dio una nueva oportunidad. Sin embargo, ante la falta de rendimiento, Ernesto Valverde decidió pasar a usar un sistema táctico 4-4-2 con un mediocentro más y Lionel Messi y Luis Suárez arriba.

En los cuatro partidos que disputó antes de sufrir una fractura en un dedo del pie marcó un gol y dio una asistencia en la Premier League, ambos en la victoria ante el Chelsea (4-1).