ESPECTACULARES | Los 7 partidos del próximo mes que no te puedes perder

Tras el parón por fecha FIFA, en México nos espera un mes lleno de fútbol y partidos determinantes.

Aquí, te presentamos 7 de esos que no te puedes perder y, claro, estás obligado a ver en compañía de tus amigos más pamboleros del balompié nacional e internacional.





1. Semifinales (ida) CONCACHAMPIONS (Toronto vs América a las 18:00 horas [Martes 3 de abril] y Chivas vs New York RB a las 20:00 horas [Miércoles 4 de abril])

Azael Rodriguez/GettyImages

El mes traerá consigo las semis de la CONCACAF Liga de Campeones. Con la chance de una final inédita entre América y Chivas latente, ambos clubes tendrán la dura misión de sacar un resultado positivo en la ida ante los clubes de la MLS, máxime Chivas que abrirá de local.

2. Cuartos (ida) Champions League (Martes 3 y Miércoles 4 de abril a las 1:45 horas)

PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

En el plano mundial, los ojos estarán puestos en la ida de los cuartos de la Champions League. México no es la excepción, y seguro que la nación madridista y baulgrana no querrá perderse las respectivas series ante la Juventus y la Roma. También se antoja atractivo el Liverpool vs Manchester City y nadie le haría el 'feo' al Sevilla vs Bayern.

3. Necaxa vs Santos Laguna, Semifinal Copa MX (Miércoles 4 de abril a las 21:15 horas)

Getty Images Latam/GettyImages

Necaxa y Santos se jugarán el pase a la final de la Copa MX también apenas inicie el mes. Los laguneros han dado un torneo fabuloso en la Liga, por lo que seguro querrán intentar luchar por el 'doblete'.

4. Semifinales (vuelta) CONCACHAMPIONS (América vs Toronto a las 20:00 horas [Martes 10 de abril] y New York RB vs Chivas a las 18:00 horas [Martes 10 de abril])

YURI CORTEZ/GettyImages

Este día se definirá si habrá Clásico Nacional en la final de la CONCACAF Liga de Campeones o bien, si algún club estadounidense logra dar la campanada y se cuela a la final del torneo. América cierra en el Azteca; Chivas visita al New York Red Bull.

5. Cuartos (ida) Champions League (Martes 10 y Miércoles 11 de abril a las 1:45 horas)

Alex Caparros/GettyImages

De igual forma, se definirán a los semifinalistas de La Orejona. Barcelona, Madrid, Bayern y Manchester City se perfilan como favoritos. Veremos.

6. Tigres vs Cruz Azul, J15 Clausura 2018 (Sábado 14 de abril a las 19:00 horas)

Manuel Velasquez/GettyImages

Lindo partido se avecina en el Universitario. Aquí uno de los dos podría definir su clasificación a la Liguilla. Cruz Azul lo tiene muy complejo: necesita ganar todos los partidos restantes, incluido éste. Tigres bien podría llegar a esta jornada precisando un triunfo para calificar.

7. Tigres vs Monterrey, J17 Clausura 2018 (Sábado 28 de abril a las 19:00 horas)

Azael Rodriguez/GettyImages

La pasada final del fútbol mexicano y un clásico entre dos de las mejores plantillas de México. Se jugará en el Universitario y promete mucho. Nada como llegar a la Liguilla tras ganar a tu acérrimo rival.

