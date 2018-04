PICANTE | Diego Maradona explicó por qué Jorge Sampaoli lo traicionó

Diego Maradona siempre está en la voz de todos.Sus palabras no pasan desapercibidas y él se toma el trabajo de seguir estando en la agenda. Ahora, se metió en una nueva polémica y habló muy mal de Jorge Sampaoli.

"Sampaoli me traicionó cuando salió campeón Argentina de la Davis y me dijo que me quería hacer un homenaje en Sevilla y quería hablar de fútbol. Yo le dije sí, cuando se dé no hay problema, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado onda por otros lugares. No quería hablar con Maradona, quería por ahí acercarse más a la Selección que a otra cosa", declaró el Diego.

El histórico 10 también se refirió a la goleada y si bien no se mostró duro con el equipo, aprovechó para tirarle una bomba al DT. "A nadie le gusta perder por seis, a mí me tocó comerme seis en la altura con Bolivia. Supera todo lo que el jugador de fútbol viene masticando y escucha del técnico. Y llega uno con un arsenal de ayudantes y no dice que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más le erra. No me acuerdo de haber escuchado un gol de Sampaoli", apuntó.

Por último, decidió apoyar a Lionel Messi en lo que se viene. "Lo veo fantástico, lo único que tienen que hacer los periodistas es dejarlo tranquilo, no compararlo. El tema no es Messi, es el presidente de la AFA que se equivoca", concluyó. Un Diego autentico. Otra vez...