Valverde: "Messi ya descansó ante el Sevilla, veremos cómo está después del entrenamiento"

Ernesto Valverde comparece en la rueda de prensa previa al partido de Liga entre el FC Barcelona y el Leganés que se disputará este sábado a las 20:45 en el Camp Nou.





¿Qué Leganés espera?: "Me espero al Leganés de toda la temporada, con mucho entusiasmo, que está haciendo una buena temporada. Ganamos allí 0-3, pero es un equipo difícil de ganar, no me sale ningún equipo que haya ganado en su estadio con facilidad. Me espero un partido parecido al del año pasado, fue muy complicado. Vendrán a esperarnos a atrás y buscarnos a la contra"





¿Qué pesa más?: "De cara al partido de mañana cuesta sumar puntos porque nos hacen falta 15 para ser campeones. Eso es lo que cuenta. No hay que pensar en otro partido. Sólo en la opción de ganar"

Estado físico de los jugadores: "Me preocupa algún jugador puntual, como Busquets, pero no de toda la plantilla. No quieres que una lesión muscular importante te saca de la competición porque ya queda poco"





¿Qué resultado prefiere en el derbi madrileño?: "Lo único que me interesa es ganar a un equipo madrileño como el Leganés, lo demás no me preocupa mucho porque no depende de nosotros"





Record de la Real Sociedad: "En el vestuario no pensamos en eso. Son cifras importantes y para lograrlas tenemos que ganar o empatar mañana,, es difícil porque hace muchos años que perdura ese récord"

Stuart Franklin/GettyImages

¿Descanso para Messi mañana?: "Ya lo veremos, pero ya descansó con la selección y en Sevilla unos minutos. Tenemos que hablar con él. Es un jugador que tiene que mantenerse activo y se siente mejor. Vamos a ver después del entrenamiento"





Imprecisiones en los dos últimos partidos: "En el partido de Sevilla estuvimos bien en líneas generales en el primer tiempo. En el segundo tiempo no atacamos bien y eso provocó muchos contraataques y el otro día, por mucho que se diga, a mí me gustó porque tenía su dificultad y la Roma nos apretó bien. La Roma invitaba a atacarle rápido y quizá hubo alguna imprecisión. Lo enturbia un poco el que ellos nos hicieron ocasiones claras. Estamos en cuartos de final y los rivales tienen calidad para complicarte la vida"

Descanso para Piqué: "Va entrenar con normalidad y está en un punto de forma extraordinario. Ahora está bien"





Denis Suárez: "Nos ha ayudado mucho en estos dos partidos. En Sevilla nos dio un gran impulso. Sale de una lesión pero nos está dando cosas y esperamos que nos las siga dando"





Balance de la temporada: "Las estadísticas varían mucho de un partido a otro, aunque es verdad que estoy en un equipo que está acostumbrado a ganar. Vamos haciendo el camino y ahora estamos en el momento que queremos recoger el fruto. Nos queda lo más bonito, lo mejor, lo más difícil y vamos a ver si mañana damos un paso para ello"

LLUIS GENE/GettyImages

¿Verá los partidos frente a la Roma y el Chelsea?: "No estoy pensando ahora en el partido de la Roma, pero ese partido lo repasaremos y es una buena referencia"





Rique Puig: "Es un juvenil, no sabemos cuál va a ser su futuro, tiene mucho desparpajo, pero quizá es un poco pronto. Esperamos que tenga un gran recorrido"





Sustituto de Busquets: "Rakitic viene de un gran desgaste y veremos mañana, lo vemos jugar y juega muy bien. Hay más posibilidades"





¿Jugará Vermaelen?: "Thomas está disponible. Es un jugador fiable, lo ha demostrado y es una posibilidad que manejamos"





¿Hay recambio para Jordi Alba?: "Sergi Roberto ya lo hizo una vez en Bilbao y lo hizo bien. Tendremos que solucionarlo"

Aitor Alcalde/GettyImages

Mayor asistencia al Camp Nou: "Desconozco las razones, pero el público siempre está con su equipo y si gana, más. Esperamos que la gente mañana también responda, sería clave"





Pareja Piqué-Umtiti: "Son muy buenos los dos. la clave es el tiempo que pasan juntos y tanto Piqué como Umtiti ya llevan jugados muchos partidos juntos"





Dembélé: "Es un jugador del que esperamos mucho de él. Sigue su proceso normal en el que debe habituarse en una posición que ya conoce"





¿Espera mejoras del equipo?: "Venimos de meter cuatro goles a la Roma. Todos queremos hacerlo mejor y siempre hay posibilidades de hacerlo mejor, desde luego"