GIGANTE | El gesto de Lionel Messi con un niño jujeño que recorre el mundo

En estas horas me emocionó mucho enterarme del sueño de Lautaro. Pero no por lo que deseaba, sino por como se movilizo primero todo Jujuy y después todo un país para ayudarlo a cumplirlo. Todo ese colegio coreando su nombre me puso la piel de gallina. Pensaba en esos padres queriendo cumplírselo a toda costa y pensaba en cuanto podemos lograr como sociedad, cuando pensamos en el otro y nos podemos a tirar todos juntos para el mismo lado. No tengo dudas que “El amor todo lo puede”. Soy un defensor de eso. Yo solo me comuniqué con Leo y le conté lo que estaba pasando. El como siempre, se emociono y me mando este video para Lautaro. Gracias @leomessi por tu bondad y humildad de siempre! Ahora me gustaría ver el video de Lauti viéndolo, en el cual estoy seguro tendrá una sonrisa de oreja a oreja y eso es lo único que importa! Su felicidad. Gracias Lauti por enseñarnos a que no hay que aflojar y darle para adelante. Sos un León! Abrazo gigante a esos padres enormes y toda la familia! #SaludoDeMessi ❤️🙌🏻🙏🏼

