NUNCA VISTO | México podría ir al mundial sin 'europeos' por el Pacto de Caballeros

Otro episodio tenso se avecina para el fútbol mexicano. En plena veda mundialista y como nunca antes, los jugadores aztecas se han unido por un mismo fin sin importar el sueño individual: además de la amenaza latente de parar el Clausura 2018 en la Jornada 17, los futbolistas que militan en Europa se negarían ir a Rusia 2018 si el 'Pacto de Caballeros' no desaparece.

Ignacio Suárez, en su columna de RÉCORD, reveló de primera mano parte de una conversación que sostuvo el pasado martes con un seleccionado nacional del balompié ibérico, quien dejó manifiesta la unión existente en la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro):

“No queremos confrontar ni amenazar. Queremos ser escuchados, merecemos un trato digno. Ya fue mucho tiempo soportando esta injusticia. Tomamos este camino porque no nos quedó otro, fuimos ignorados y que te quede claro, estamos todos más unidos que nunca", habría declarado el futbolista en cuestión.

Según relató Suárez, hasta antes de la renuncia irrevocable de Decío de María de la FMF a principios de marzo, se estaban llevando a cabo negociaciones relativamente fructíferas entre los jugadores y dueños del fútbol mexicano pero tras conocerse que el diligente se marchará se cortó de tajo toda comunicación.

Es por eso que, siempre según la misma fuente, los seleccionados europeos habrían considerado no asistir a Rusia 2018 como medida última en caso de que el 'Pacto de Caballeros' persista, máxime porque esencial y reglamentariamente no están obligados a hacerlo:

"Parar la Liga no es lo único que tenemos contemplado. Yo tengo mucha fe de que esto se solucione por medio del diálogo, pero si no es así, no nos quedará más remedio de tomar decisiones drásticas; ¿Te imaginas a la Selección Mexicana jugando el Mundial de Rusia sin sus figuras? [...] Si no nos dejan otra opción, estamos dispuestos a no ir. Los que estamos inscritos en otras Federaciones no estamos obligados a asistir al Mundial o una convocatoria. Eso es una decisión personal. Hemos estudiado las implicaciones legales y económicas que eso implica”, se puede leer en la citada columna.

Y por si quedaba duda, el jugador en cuestión amagó con llevar el caso hasta los tribunales de FIFA. Es decir, la AFMpro está dispuesta hasta las últimas de las peores consecuencias, aun con que ello represente renunciar al sueño de representar a México en un mundial:





“Te repito; ¡estamos TODOS más unidos que NUNCA! Ojalá no tengamos que llegar a ese extremo. Para nosotros representar a México es un sueño, un orgullo, pero no a costa de seguir permitiendo un acto indigno. Incluso, en otro escenario podríamos llevar esta queja de abolir el ‘Pacto de Caballeros’ hasta FIFA, siempre han dicho que no han actuado porque no hay una acusación o señalamiento directo del hecho de un asociado directo. ¡Nosotros estamos dispuestos a hacerla llegar de manera legal y formal! Pero te repito otra vez; esperamos por nosotros, por nuestros sueños, por nuestro país, no llegar hasta ese extremo”, cerró su enérgico testimonio el futbolista, de quien no se reveló su nombre.

La jornada 17 del Clausura 2018 está pactada para el próximo fin de mes, es decir, en poquito más de un par de semanas. Así las cosas, de no tener asegurada la nulificación del 'Pacto de Caballeros' para entonces, se podría presentar una disputa que pinta para marcar un precedente histórico entre jugadores y dueños del fútbol mexicano.