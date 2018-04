Zidane: "Estoy indignado cuando la gente habla de robo"

Zinedine Zidane ha comparecido en la rueda de prensa anterior al choque ante el Málaga y después de una semana cargada y llena de emociones con esa clasificación muy polémica a las semifinales de Champions con un penalti a favor en el minuto 93. Este sin duda ha sido el tema estrella de la comparecencia del míster merengue. Esto fue todo lo que dijo al respecto:

Semana cargada: "Nos tenemos que meter en la cabeza que va a ser más difícil, después de un partido de Champions que el esfuerzo ha sido enorme pero creo que gestionamos muy bien los tres días y creo que estamos preparados para otro partido de Liga".

Polémica con la clasificación: "Cada uno puede opinar que es penalti que no es penalti esto no lo voy a discutir pero cuando la gente habla de robo no estoy de acuerdo con estas cosas. Estoy indignado. Pero es lo que pienso yo. Yo voy a defender a los míos que han hecho un partido enorme, merecíamos pasar sin duda y ya está. Que la gente opine yo ya no contesto".

🗓 ¡SEÑALA ESTOS DÍAS EN TU AGENDA! Las fechas de los partidos de semifinales de la Champions contra la @FCBayernES están confirmadas.



✈ Ida, Allianz Arena: Miércoles, 25 de abril

🏠 Vuelta, Santiago Bernabéu: Martes, 1 de mayo#RMUCL | #APorLa13 pic.twitter.com/v6ksP5SepC — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 13, 2018

Presión a los árbitros: "No pienso en estas cosas. Lo que yo pienso es en entrenar bien y cada uno de los árbitros intentará hacer su trabajo como lo estamos haciendo nosotros".

Odio hacia el Madrid: "No sé, no me voy a meter en estas cosas. Lo que digo es sólo lo que la gente puede considerar que es un robo, ahí sí que estoy indignado. Lo que tenemos que intentar es seguir con lo que estamos haciendo. La historia de este club nadie la va a cambiar. Es el mejor club del mundo y cuando eres el mejor creas un poco de celos".

Penalti a Lucas: "No me parece normal. Me parece hablar en el momento y ya está porque penalti es penalti. Tú puedes opinar de que es penalti o no, pero todo lo que hicimos antes, con las oportunidades que hemos tenido conseguimos marcar. Todo lo que ha sido los tres o cuatro días es demasiado pero bueno".

Eliminatoria ante el Bayern: "No tenemos ninguna ventaja. Como siempre y más a este nivel de la competición. Vamos a jugar contra un equipo muy bueno y no tenemos ventaja de nada. Si acaso jugar la vuelta en nuestra casa. Aparte de esto, es 50-50".

Duelo ante un Málaga necesitado: "Está último en la tabla y a lo mejor no se merece este sitio porque viendo partidos del Málaga puede sorprender esta posición. Nosotros vamos a ir a ganar el partido, va a ser difícil porque contra nosotros querrán hacer el máximo y seguir sumando que estamos en una dinámica buena".

Declaraciones señalando las ayudas arbitrales: "Cada uno puede opinar. No voy a contestar lo que dicen los jugadores. Lo único que digo yo es que no me podéis hablar de robo".

Ira de Buffon: "Yo lo que ha dicho lo ha dicho él y es un momento de calentón y el suyo ha tardado un poco pero esto no lo podemos cambiar y hay que aceptar su sensación. Dicho eso, creo que merecíamos el pase a la semifinal y es lo que me interesa a mí".

Manía al Real Madrid: "Un poco sí que hay. Pero no podemos hacer nada. Nosotros lo único que trabajamos, preparamos las cosas bien y no podemos pasar de ser el mejor equipo a un equipo que ha robado. Ni arriba ni abajo. A mí nunca me han enseñado así. Estamos en el medio. Lo hicimos bien en los dos partidos y merecíamos ganar".

Preocupación por el resultado: "Para nada. Pensaba que no podía pasar eso pero al final pasó y es lo bonito del fútbol. A veces es a favor y otras en contra. Fíjate lo que te digo nosotros no hicimos un mal partido pero cuando no la metes entra ansiedad, pero bueno. Al final lo conseguimos y la sensación es buena".

Similitudes del Bayern con el del año pasado: "Es un equipo que está mejor este año. Compite muy bien. Como club sabemos como es y compite muy bien. Nos lo va a poner muy difícil y a lo mejor más que nunca este año".