Los mejores tweets del empate in extremis del Real Madrid

22 - Últimos 12 partidos de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid:

⚽⚽⚽ vs Real Sociedad

⚽⚽ vs PSG

⚽ vs Betis

⚽⚽ vs Alavés

⚽⚽ vs Getafe

⚽ vs PSG

⚽⚽ vs Eibar

⚽⚽⚽⚽ vs Girona

⚽⚽ vs Juventus

⚽ vs Atlético de Madrid

⚽ vs Juventus

⚽ vs Athletic Club.

Salvador. pic.twitter.com/F0og11JlGz