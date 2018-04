Zidane reveló el motivo por el cuál no ficharon a Kepa en enero

Zinedine Zidane compareció ayer en rueda de prensa tras el encuentro que disputó su equipo ante el Athletic de Bilbao y en el que los locales no pudieron pasar del empate a uno. Un encuentro en el que el portero del conjunto vasco, el español Kepa Arrizabalaga, fue un auténtico muro y el gran culpable de que no se vieran más goles en el Bernabéu.

Como no podía ser de otra manera, al míster merengue le preguntaron sobre el joven guardameta, al que pudo haber fichado en el mercado invernal pero al que finalmente rechazaron. En este sentido, Zidane reveló por qué no quiso traer a Kepa en el mes de enero. "Para mí no existe eso. Yo tomé esa decisión y punto, porque yo a mitad de temporada no hago cambios. Yo empiezo una temporada con 3 porteros y acabo la temporada con esos 3 porteros, nada más", confesó.

9 - Kepa Arrizabalaga ha completado nueve paradas ante el Real Madrid, su mejor registro en un partido de la Liga con el Athletic. Rugido. pic.twitter.com/PP6IbsZA7Y — OptaJose (@OptaJose) April 18, 2018

Zidane no tuvo reparos en elogiar al cancerbero rival, pero no quiso hablar del futuro. Y es que para el francés el futuro pasa por las semifinales de la Champions frente al Bayern de Múnich el próximo miércoles. "Es un buen portero. Ha estado muy bien. Pero la defensa ha estado bien también. Y del futuro sabéis que no hablo, yo sólo pienso en semifinales".

Una eliminatoria que tendrán siete días para preparar, puesto que este fin de semana se juega la final de la Copa del Rey y no podrán disputar su partido ante el Sevilla. "Ahora ya no se puede mejorar. Lo que tenemos que hacer es descansar y tendremos luego cinco días para entrenar bien. No vamos a cambiar nada. Vamos a entrenar bien y vamos a ir a muerte a defender nuestro título. Pero no vamos a cambiar nada, porque nos va bien", finalizó.