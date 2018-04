"Sueño todas las noches con jugar en el Real Madrid" | ¿Qué jugador lo dijo?

Raúl de Tomás, delantero del Real Madrid Castilla cedido en el Rayo Vallecano, es una de las sensaciones de la categoría de plata española, competición donde es el segundo máximo goleador (20). El ariete ha reconocido en una entrevista para El Larguero de Cadena SER que piensa todas las noches en jugar con el primer equipo.

El puntal ofensivo nacido en la misma capital española, que tiene además la nacionalidad dominicana, se ha formado en las categorías inferiores del Real Madrid y además ha pasado como cedido por el Córdoba (2015-16), Real Valladolid (2016-17) y Rayo Vallecano, donde juega desde el pasado verano. Volverá a la cantera merengue acabando el mes de junio después de haber sido uno de los futbolistas más importantes para que los de Vallecas estén luchando por volver a la máxima categoría.

Image by Quim Ferré

Con 20 tantos es el segundo en la tabla de realizadores de LaLiga 1, 2, 3, estando únicamente por detrás de Jaime Mata (26) del Real Valladolid. Su mejor temporada como profesional hasta la fecha fue la anterior, precisamente en el club que disputa sus partidos como local en el Estadio José Zorrilla, donde firmó 14 goles. El estado de forma del madrileño hizo inevitable que, cuando atendió al programa radiofónico El Larguero, fuese cuestionado sobre la posibilidad de jugar con el primer equipo, a lo que De Tomás contestó:

"Si te soy sincero, todas las noches me duermo pensando poder ser jugador del Real Madrid, poder jugar con cualquier jugador de esa plantilla al lado. Es un sueño". Además, también reconoció lo siguiente: “He pensado muchas veces que he perdido el tren. El primer año de Zidane tenía muchas expectativas en mí, hablaba muchísimo conmigo y le gustaba mucho. Siempre me echo un poquito de culpa porque sé que ese año no estuve a la altura de lo que se esperaba de mí, no solamente por Zidane sino por el Real Madrid".

Raúl de Tomás: "Sueño todas las noches con jugar en el Real Madrid"https://t.co/l5nORkwiDR pic.twitter.com/8KxldD7Ito — El Larguero (@ellarguero) April 20, 2018

No dudó en mostrar la confianza en sí mismo: "Ahora me veo como un jugador de Primera, totalmente. Me siento capacitado tanto en lo deportivo como en lo personal". Habrá que ver si alguno de los clubes de la máxima categoría decide hacerse con sus servicios, ya sea como un fichaje o como una cesión, y si el filial merengue quiere quedárselo para intentar ascender a la división de plata en el siguiente curso.