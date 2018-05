La razón por la que Ramos no echó el balón fuera cuando Suárez estaba en el suelo

El central del Real Madrid y el delantero del FC Barcelona protagonizaron una de las polémicas del partido al filo del descanso, pero el capitán blanco se encargó de explicar lo sucedido en la zona mixta.





Este domingo se disputó el Clásico del fútbol español. FC Barcelona y Real Madrid se vieron las caras en un partido en el que había poco en juego, ya que los azulgranas se proclamaron campeones de Liga el pasado fin de semana. Pero un Clásico siempre es un Clásico y no podían faltar las cuentas pendientes, la polémica y la tensión.





Precisamente una de las polémicas que se vivieron durante los 90 minutos tuvo como protagonistas a Sergio Ramos y a Luis Suárez. En la recta final de la primera parte con 1-1 en el marcador, el FC Barcelona estaba atacando cuando el capitán del Real Madrid levantó el codo y Luis Suárez cayó al suelo quejándose de dolor mientras esperaba a ser atendido.









JOSEP LAGO/GettyImages

El conjunto blanco tenía la posesión del balón en ese instante y no tiró el esférico mientras que Ramos se acercó donde estaba tendido el uruguayo a recriminarle que estaba exagerando la acción y que se levantara. Cuando Suárez se levantó se encaró con el central madridista y sus compañeros tuvieron que intervenir para que la cosa no pasara a mayores.





Una vez finalizado el encuentro, Sergio Ramos pasó por zona mixta y explicó los motivos por los que el conjunto blanco no tiró el balón fuera mientras Suárez estaba tirado en el terreno de juego: "He sido yo el que no tiró el balón por fair play. Por imagen quizá a veces no se debe de hacer. El balón se tira cuando crees que hay un compañero que se pudo hacer daño o hay una lesión. En la jugada yo soy protagonista y sé que ni siquiera lo toco. No hay ningún momento en el que tuviera duda de que se había hecho daño, así decidí seguir con el balón para que no se volviera a repetir en cada jugada".

Alex Caparros/GettyImages

"Esa jugada me tomó a mí y conociendo el estilo de Suárez, he visto oportuno que no había que parar el partido. El máximo respeto para el FC Barcelona, pero, en esa clase de jugadas, cuando sé que no lo he tocado, era innecesario sacar el balón del campo", añadió Ramos en declaraciones para El Transistor.