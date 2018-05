REVELADO | El motivo por el que Álvaro Morata no está en la lista según Lopetegui

No ha sido gran año el de Morata. Tras perder su titularidad en el Chelsea con la llegada de Giroud, ahora se pierde el Mundial tras la decisión de Julen Lopetegui de no incluirle en la lista para la competición. En la rueda de prensa post-convocatoria, el seleccionador explicó los motivos de por qué no le había añadido. "Más que hablar de por qué no está, prefiero hablar de por qué están otros compañeros. Es decir: no hay ningún motivo negativo, simplemente hay una decisión, una elección positiva, porque entendíamos que había otros compañeros en su posición que nos podían, en este caso, ayudar. Y así ha sido. No ha sido algo negativo hacia él. Es cierto que ha tenido un final de temporada complejo, pero aún con todo podría haber venido, como otros compañeros. Pero no ha venido porque otro compañeros nos ha convencido más en esta decisión, nada más”.

Aitor Alcalde/GettyImages

Pese a los últimos meses del jugador, Lopetegui afirma de manera contundente que no tiene nada que ver. Que todo se basa en las condiciones de los futbolistas presentes. “La decisión es difícil por muchísimos motivos. Primero por la propia capacidad de los jugadores, que es máxima y podrían estar perfectamente. Simplemente es una decisión futbolística. Nos hemos decantado por otros tres compañeros que tienen otras condiciones y que, al final, entendíamos que llevar a cuatro jugadores en esa posición no era lo que más queríamos”.

GABRIEL BOUYS/GettyImages

“Hemos tenido que analizar los momentos de cada uno, lo que buscamos, lo que nos pueden ofrecer y, en esa toma de decisión, nos hemos decantado por la lista que acabo de dar”, añadió a sus palabras.

Pese a todo, entiende al jugador, y muestra su empatía por el delantero. "Son momentos difíciles. Primero para el jugador que se queda fuera. Yo soy consciente de lo que supone quedarse fuera de un Mundial, pero también, en el momento que se queda alguien fuera, hay otro que entra. Ponemos el foco en el que se queda, pero hay otro que entra y que tiene esa ilusión. En este caso no ha sido agradable, porque no es agradable. Y más para un jugador, insisto, que merece estar aquí. Que ha hecho méritos y, además, ha estado muchas veces conmigo, al que le conozco perfectamente bien y al que le tengo una estima importante. Pero ya está. La decisión ya se ha tomado y no hay mucho más por decir”.