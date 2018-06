¿QUÉ PASA? | De Anda acepta que Matías Almeyda sigue en Chivas pero su puesto no es seguro

Luego de los rumores sobre la salida de Matías Almeyda, el Director Deportivo del equipo, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que el “Pelado” sigue siendo el encargado del banquillo, pero no garantizó su continuidad.

“Matías nunca ha dejado de ser el técnico de las Chivas y en lo personal jamás he mencionado que se va a ir. Decir donde estará Matías el próximo mes sería irresponsable de mi parte, quizá en la Fecha 1 el que está es Matías y no yo, no sé, puedo asegurar que hoy es el técnico de Chivas y yo a cargo de la dirección deportiva de Chivas”, dijo.

De Anda descartó que se tengan platicas con otros técnicos para hacerse cargo del plantel, pues hasta ahora las altas esferas rojiblancas no consideran otra opción.“No hay plan B. para mí el plan A es Matías Almeyda, para mí. Yo también entiendo la parte de escuché, pregunté, me dijeron. Realmente no tengo plan B, mi único plan es Almeyda como D.T.

"Yo en ningún momento he dejado abierta la posibilidad de que deje la institución. Ya dijeron lo de Camoranesi, que por ser mi amigo. Yo ni siquiera he hablado con él y no he hablado con nadie para sustituir a Matías, no ha confusión. De parte de nosotros no hay confusión”, externó.

Hector Vivas/GettyImages





Ante las manifestaciones de los jugadores en redes sociales en favor de Matías y el mensaje del propio argentino, aseguró que se debió a una confusión que ya fue aclarada con todas las partes, menos con Carlos Cisneros y Orbelín Pineda, a quienes no ha podido localizar.





“Hubo una confusión, ya hablé con todos de forma personal, porque esa es la importancia para eliminar cualquier rumor o imprecisión. Ya lo hablé con todos los futbolistas y creo que fue una situación que salió de control porque se manejó mal y fue una bola de nieve. Lo hablé con Matías y con los futbolistas de Chivas. Al final puedo entender que haya rumores, hay que informarse, ir a la fuente. Yo no tengo por qué esconderme, para nada. Se esconden los que roban, los delincuentes”, finalizó.

Chivas tendrá que reportar a la pretemporada a partir de este lunes, sin embargo, no estará presente Almeyda ni su cuerpo técnico, así como algunos jugadores. La novedad será Mario de Luna, quien fue anunciado como la primer incorporación de cara al Apertura 2018.

