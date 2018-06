Luis Rubiales confirma que la RFEF no va a denunciar al Real Madrid

Confirmado. Tras la polémica surgida con la marcha de Lopetegui al Real Madrid, el presidente de la Federación ha declarado que no va a tomar acciones legales contra el equipo de La Liga. "La Federación no va a denunciar al Real Madrid, lo importante de este tema es zanjarlo. Nosotros nunca iremos en contra de un club español". Asimismo, agradece el gesto del Sevilla por dejar que Marchena se incorpore a la selección durante el mes del Mundial. "El Sevilla ha pensado en la selección española y hay que agradecérselo. El Real Madrid ha pensado en sus propios intereses".

Rubiales reveló la charla que tuvo con las otras dos partes implicadas, explicando la gestión de la situación. "Hablé con Florentino 20 segundos, luego me llama Julen un minuto... y a los dos les pido que no hagan nada, que estén tranquilos y que no se comunique nada, entiendo que no nos pueden dejar al margen en una negociación. Se llaman entre ellos y me llaman. Le pedí a Julen que no hiciera nada y cuando volví a llamarle ya estaba hablando con los jugadores. Creo que las prisas no han sido buenas, cuando hay que tomar una decisión así hay que tenernos en cuenta por respeto a lo que significa la Selección y seguramente se hubiera podido arreglar bien. Si esto se hubiera hablado con nosotros no hubiera habido ningún problema".

Vuelve a afirmar que nadie dentro de la institución tenía constancia de la situación. No se esperaban que fuese confirmado como el próximo entrenador blanco. "Ni Hierro ni yo hemos tenido conocimiento de esto. Yo no sabía nada de nada. He estado sentado junto a Julen y el resto de componentes del cuerpo técnico día tras día hasta que me marché a Moscú, que encima tampoco pudimos votar. Pido que se atreva a ponerlo en duda, porque entonces, probablemente tendré que sacar los mensajes que tengo, porque es que tengo mensajes con él... no quiero ni hablar, pero tengo mensajes muy enfadado por cómo se han hecho las cosas".

Asimismo, manda un mensaje tranquilizador sobre la plantilla, que se encuentra tranquila y concentrada en el primer partido. "Me he reunido con toda la plantilla. No hay ningún motín dentro, los jugadores están muy bien. Lo que ha ocurrido ha sido grave".