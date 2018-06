Las primeras declaraciones de Piqué tras la polémica por el documental de Griezmann

El documental sobre la decisión de Griezmann ha generado mucha controversia entre la afición culé. Y es que este fue producido por una empresa que dirige Gerard Piqué, por lo que se ha estado especulando mucho acerca de si el central ya sabía o no lo que iba a hacer el delantero del Atlético de Madrid y por qué no informó al Barça en su momento.

En este sentido, el propio Piqué salió a la palestra tras el empate ante Portugal para aclararlo todo y defenderse de las acusaciones que le han echado estos días. El central confirmó que no supo lo que iba a hacer Griezmann hasta el día en que se emitió el documental. "Se llega a discutir de mi compromiso con el club que es lo más indudable. Hace unos meses hablé con Griezmann y me dijo que había posibilidad de venir. Al tomar la decisión dije que lo podíamos grabar. Yo no estaba en el día a día y no sabía a la decisión que iba a tomar. Ayer me llaman y me dicen que sale. Que me critiquen por algo que iba a suceder igual. Yo no le aconsejo, solo pongo cámaras para ver lo difícil que es", confesó.

Grandes noticias desde Rusia. @AntoGriezmann ha firmado su renovación hasta 2023, @LucasHernandez hasta 2024 y Lemar su contrato #AúpaAtleti https://t.co/f1wjstCtj6 pic.twitter.com/vgRN0pture — Atlético de Madrid (@Atleti) June 18, 2018

Además, el futbolista aseguró que nada más enterarse de la decisión llama al Barça, pero ya era demasiado tarde. "En el momento en el que lo sé lo comunico al club es el último día y no hay tiempo de reacción. No se grabaron dos finales. Está grabado lo que se ha visto. Todo lo nuevo genera debate y es bueno que la gente vea como se toma una decisión tan importante", declaró.





Por último, Piqué reveló que ha charlado con el presidente Bartomeu y desmintió cualquier tipo de discusión con la directiva. "Sí, he hablado con él. Todo bien. Está un poco jodido porque esperaba que acabaría viniendo y al final no ha venido Griezmann. El Barcelona está por encima de todo esto y hay muchos jugadores que quieren venir. Al final la gente le da más importancia a todo lo que se ha hablado. Es un programa que acerca mucho a los jugadores. En este caso está involucrado mi club y dudo que la gente duda de esto. Al final no estaba allí para que decidiera. Soy una persona que lleva a la gente su decisión", finalizó.

