SE COMPLICA | De Jong se aleja del Barça tras unas declaraciones recientes

El centrocampista holandés seguido por el Barça, Frenkie de Jong, aseguró que piensa que el año que viene continuará en su club actual. El motivo, que las negociaciones para un posible fichaje no están avanzadas. "No leo la prensa española, pero me envían lo que sale y me gusta verlo, pero ahora mismo las cosas no están tan avanzadas como para preocuparme del tema".

En sus declaraciones, mencionó a su agente, ya que desconoce si está entablando negociaciones con el club catalán o con algún otro equipo. "No sé si está con este tema o no, quizá sí, pero habría que preguntarle a él". Además de a su agente, también tuvo palabras para el director deportivo del club con localización en Ámsterdam. "Él ha dicho que no me puedo ir del Ajax, así que no hay debate posible".

VI-Images/GettyImages

"Eso no lo puedes asegurar nunca, pero parece que el año que viene jugaré en el Ajax", fueron las palabras finales de la joven estrella respecto a la posibilidad de jugar en La Liga. Aunque su prioridad es recuperarse de la lesión que padece desde hace varios meses. "De momento lo que más me preocupa es recuperarme bien y poder volver a jugar al fútbol. El resto ya vendrá".