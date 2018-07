BOMBAZO | “En 2007, los jugadores de la Selección no querían a Riquelme”

Carlos Dibos, ex preparador físico de Alfio Basile, sigue sorprendiendo con sus declaraciones sin filtro, que están dejando mucho lugar para la polémica.





Todo comenzó en marzo de 2017, cuando afirmó que el cuerpo técnico había dejado su cargo por el “club de amigos” que reinaba en la Selección y que “Javier Mascherano era el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos".





Dibos diciendo que en el 2007 "el club de amigos" no quería a Riquelme. En ese plantel estaban Zanetti, Ayala, Verón, Crespo, Milito. Pero seguro que al plantel lo manejaban Messi que tenía 20 años y Mascherano, 23. Mamita — Christian Banett (@christianbanett) July 5, 2018





Hace unos días, volvió a dejar una confesión que está haciendo mucho ruido: el pedido de los jugadores para que Juan Román Riquelme no fuera citado al combinado nacional.





"Hay que saltar, hay que saltar; estamos todos, no citen más”, le cantaban los futbolistas en 2007 al Coco, que lejos estuvo de hacerles caso: lo llamó igual.





“Yo lo viví, no me lo pueden desmentir. Ese canto era indudablemente por algún jugador que no estaba citado y el grupo quizá no lo quería. No era Tevez, era Román, fue en el equipo del 2007. Lo que yo dije en su momento fue por una experiencia que yo viví, a mí no me lo contaron. Me pasó. Me fui a mi casa y mi familia me estaba esperando porque yo me había quedado sin trabajo. Eso no es fácil. Me había quedado sin la selección argentina", afirmó.

La revelación del ex preparador físico del "Coco" Basile: "En el 2007, los jugadores de la Selección no querían a Riquelme"

Carlos Dibos contó que varios futbolistas entonaron una canción para que el "Coco" no lo convocara. https://t.co/zCWLPlnGqY — Doctor Rock Radio (@doctorrockfm) July 5, 2018





“Riquelme jugó igual con nosotros hasta las Eliminatorias. "Coco" lo convocó sin tener club y en la Copa América Román la rompió. Leo (Messi) hizo todos los goles gracias a Román. No sé si todo el grupo no lo quería, porque está mal acusar, pero la canción era clara y había alguien que en el grupo empujaba. Nosotros después nos vamos, Román al poco tiempo renuncia a la Selección y tampoco va al Mundial de 2010″, finalizó.