El reclamo de un histórico goleador argentino | "¿Por qué jugamos sin 9 contra Francia?"

Pasan los días, pasan las semanas pero la pregunta para Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección Argentina, sigue siendo la misma: ¿Por qué no puso un centrodelantero en el partido de octavos del Mundial de Rusia 2018 ante Francia?





Uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la Selección Argentina durante los últimos años, Hernán Crespo, cuestionó la decisión del entrenador apenas trascendió la información, y luego del evidente error del técnico volvió a referirse al tema.





"Yo vi ausencia. Hoy sería muy fácil criticar... Yo tuve la posibilidad de comentar esta elección el jueves, dos días antes del partido, Youtube no me deja mentir. Cuando me dijeron del falso nueve, dije que espero que en la conferencia de prensa de antes o después del partido... Estaba muy curioso de saber el motivo de esa elección. Quizá me daba la oportunidad de saber qué no estoy viendo. Perdimos la oportunidad, no supimos qué se buscaba", afirmó quien supo romper redes en clubes como Inter, Lazio, Chelsea y Milan.

"Mi crítica hacia los periodistas es que no me gusta el léxico que utilizan. Si vos estudiaste tenés que hablar diferente. No podés hablar como el tipo de la calle. Aportá a la sociedad desde el vocabulario. Sino ponemos a un hincha y es lo mismo", @Crespo. pic.twitter.com/DnWQKR3wRN — Enganche (@EngancheSup) July 10, 2018

Además, se tomó un tiempo para opinar de los periodistas que comunican en nuestro país: "Mi crítica hacia los periodistas es que no me gusta el léxico que utilizan. Si vos estudiaste tenés que hablar diferente. No podés hablar como el tipo de la calle. Aportá a la sociedad desde el vocabulario. Sino ponemos a un hincha y es lo mismo", finalizó.