CONFESIÓN | El ex jugador culé que más animó al Arthur a fichar por el Barcelona

Finalmente, Arthur pudo aterrizar en la Ciudad Condal. Esto marca el primer fichaje del club en este mercado, de manera oficial. El jugador realizó su presentación con una gran sonrisa, con ilusión por los retos que se le plantean al estar en uno de los equipos más prestigiosos del mundo. En una entrevista para el diario SPORT, habló de las sensaciones que le han producido su llegada

"Todo ha sido maravilloso", fueron las primeras palabras que tuvo sobre la entidad. "La estructura de club es una referencia. Me he encontrado con un nivel altísimo y todos me recibieron muy bien".

PAU BARRENA/GettyImages

En su primer sesión de entrenamiento, ya ha notado la diferencia al estar en uno de los equipos punteros de Europa."Los entrenamientos son más rápidos. En el campo, la pelota va deprisa, todo fluye muy bien. Sí, la velocidad de pelota es muy alta. Ayuda que el césped esté corto y mojado. El balón siempre está en movimiento". Pese a ello, no le desagrada en absoluto el sistema del Barça. "Es algo que me gusta y me estoy adaptado bien a esta forma de trabajo. Estoy disfrutando mucho. Una de las cosas que me llevó al Barcelona fue este estilo de juego, es realmente fantástico".





En el proceso de su fichaje, intervinieron varias personas. Pero quien más contribuyó a su decisión, especialmente para determinar su futuro, fue Neymar, quien estuvo cuatro temporadas en el equipo"Sí, cuando estaba decidiendo de venir o no, me mandó un mensaje con cosas positivas sobre el Barça. Me habló de un club maravilloso, con gente receptiva, una ciudad maravillosa y todo eran cosas muy buenas", declaró.