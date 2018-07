APARECIÓ | Neymar rompe el silencio sobre las burlas por sus caídas

El delantero brasileño Neymar fue uno de los jugadores que más burlas recibió durante y después del Mundial Rusia 2018 en redes sociales debido a sus constantes caídas y el "dolor" expresado en ellas, tomándose de buena manera las mismas y dejando algunas frases sobre esta situación.

Etsuo Hara/GettyImages

Neymar, quien asistió a una subasta benéfica de su fundación, se dio unos minutos para hablar con los medios de prensa, donde se refirió a esta situación, indicando que inclusive en su cuenta de Instagram ha compartido él mismo algunos videos riéndose de sí mismo.





"Las he visto (las burlas), me las tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con unos niños sobre eso. Mi fútbol es de dribbling, de encarar a los adversarios. No puedo decirle a mis rivales 'con permiso, mi amor, quiero hacer un gol', tengo que intentar regatearlo y ellos no me van a dejar pasar, me van a hacer falta", manifestó.

El futbolista brasileño Neymar, quien fue blanco de críticas y burlas por las caídas y exageraciones durante las faltas en el Mundial de Rusia 2018, respondió con humor a las críticas y se unió al llamado #NeymarChallenge #20Jul pic.twitter.com/otcyVQ9yK7 — Betzimar Carballo (@Betzimar17) July 20, 2018

"Muchas veces soy más rápido que otros jugadores y me terminan haciendo faltas. Los árbitros están para ver eso. ¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos me pongo hielo 4 o 5 horas. Es complicado pero quien no vivió nunca eso de verdad, nunca va a saber", sumó.