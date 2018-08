El enorme sacrificio que hace Edgar Méndez por Cruz Azul

Edgar Méndez ha alzado la voz y desafía las estadísticas y la sequía de títulos de Cruz Azul, el español ha declarado en entrevista con Récord que no se irá de México hasta que Cruz Azul sea campeón de la Liga MX. Méndez arribo a México hace al menos 1 año.

“La verdad, yo me veo para continuar aquí en México. Me gustaría seguir mucho tiempo en Cruz Azul. Tuve ya la oportunidad de volver a España y no quise hacerlo y no lo quiero hacer porque hasta que no sea campeón con Cruz Azul no quiero irme de aquí”, afirmó el español.

Image by Jorge Anguiano

Méndez se ha enamorado de la cultura mexicana de una forma impresionante, ama a Cruz Azul y ama a México, tan así que solo basta observar su brazo derecho donde tiene tatuada a la Virgen de Guadalupe.

“Me gustó, el tatuaje me lo hice aquí en México. Sé que representa mucho para los mexicanos y yo me siento muy identificado con ellos. Me he adaptado de forma espectacular aquí y me han tratado muy bien y qué mejor que llevarla 'encima'”, afirmó Méndez.

