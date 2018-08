SIN PELOS EN LA LENGUA | Rodolfo Pizarro exhibe a la directiva de Chivas

La salida de Rodolfo Pizarro aún duele en la afición rojiblanca, quien para muchos es un ídolo y su partida a Monterrey les dolió, y aún no logran superarla a pesar de ya 2 meses de su transferencia a los Rayados.

Y no sólo parece que la afición no ha superado el tema, sino el propio Pizarro y los medios de comunicación, quien hoy hablaron sobre su salida del Rebaño y Rodolfo no tuvo pelos en la lengua para exhibir a la ex directiva del Rebaño.

Entre las cosas más destacadas Rodolfo Pizarro comenta: "Tuve una reunión con Higuera, de Anda y Vergara y me dijeron que no entraba planes que ya tenía 5 meses vendido, que ya me fuera a Monterrey", "Hasta la fecha no se han despedido ni me han agradecido. De hecho tampoco se despidieron ni de Cota ni de Alanís", comentó el ex jugador de Chivas.





Aquí les dejamos el video.

¿Qué les parece?

