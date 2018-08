ATREVIDO | Paco Gabriel desmiente a Rodolfo Pizarro y relata su verdad

El día de ayer hablábamos de las polémicas declaraciones que hizo el ex jugador de las Chivas, Rodolfo Pizarro, que ahora juega para el equipo de Monterrey pero que aún recordó para las cámaras de "La Última Palabra" como fue su salida de la escuadra rojiblanca.

En pocas palabras el jugador dio a entender que debido a que se reveló que la directiva tenía adeudos no nada más con Pizarro, sino también con otros jugadores e inclusive con el ex Director Técnico, Matías Almeyda, a quién también lo invitaron a salir por la puerta de atrás, pero no sólo eso, también se dice que hay un posible bloqueo para que el argentino no llegue al banquillo de la selección mexicana.





Pero volviendo al tema de Pizarro, ya hubo uno de los involucrados en su despido que ha salido a confesar cómo sucedieron los hechos en una entrevista para ESPN; se trata de Franciso Gabriel De Anda, que el torneo pasado fue contratado como Director Deportivo por muy cortó tiempo y esto dijo de las declaraciones del ahora jugador de Monterrey:

"Yo me quería quedar en Chivas', es cierto. 'Me vendieron sin avisarme', tiene razón, después menciona que Amaury Vergara, José Luis Higuera y un servidor le dijimos que no entraba en planes, que nunca le dimos las gracias y que no nos despedimos de él, bueno así lo vio Rodolfo Pizarro, yo no voy a hacer una polémica con él, pero sí le faltó agregar ahí y valdría la pena ser así de específico, 'Paco Gabriel me habló y me dijo si no quieres ir a Monterrey, habla con la directiva de Monterrey, yo te apoyo".

También agregó:

"Pasaron más de 24 horas y no habló con la gente de Monterrey, ni tampoco me devolvió las llamadas a mí, también valdría la pena que Rodolfo lo mencionara".

Por último dijo:

"Después le dije a Rodolfo, 'ya no supe nada de ti, no has hablado con la gente de Monterrey, no me han dicho nada a mí, a la institución le es importante venderte, es un ingreso que necesita la institución'. Es cierto no se le avisó al jugador, tampoco me avisaron a mí y deportivamente es un jugador que le hace falta a Chivas, pero también como director deportivo entendía la parte institucional y no le voy a decir al dueño del equipo, 'oye no lo vendas o si no me voy".

Por las palabras de Paco Gabriel, deducimos que la directiva lo vendió por la falta de dinero, pero también por los roces con la directiva, prefirió mejor emigrar.