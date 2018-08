​NUEVA ERA ROJINEGRA | Márquez quiere un Atlas al estilo Barcelona

Este verano el exzaguero Rafael Márquez finalmente colgó los botines tras disputar el Mundial de Rusia 2018 con la Selección Mexicana, así como un último campeonato con Atlas, tras una extensa carrera llega de éxitos al defender las casacas del AS Mónaco, FC Barcelona, New York Red Bulls, León y Hellas Verona.

El histórico Rafa Márquez 🇲🇽 confirmó su retiro del fútbol profesional. pic.twitter.com/0Co01Jh73w — Círculo Central (@CCentral_ok) July 22, 2018





Y ahora que su carrera como futbolista profesional llegó a su fin, el Káiser actuará como nuevo presidente deportivo de los Rojinegros, siendo presentado esta semana de manera formal por Gustavo Guzmán, presidente del club.

Durante su presentación, el michoacano expresó que en esta etapa como directivo espera tener los mismos éxitos que cosechó como jugador, aunque es consciente de que tomará mucho tiempo para obtener resultados positivos.





Rafa Márquez en una nueva etapa, ahora como Presidente Deportivo de Atlas. pic.twitter.com/1GiLTTP50A — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) August 7, 2018





“Espero que como directivo tenga los mismos éxitos que tuve como futbolista, es una gran responsabilidad y compromisos que asumo con plena confianza de que puedo tener resultados positivos. Tomará tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Es un proyecto en el que pretendo estar un tiempo importante para conseguir cosas importantes. Gracias a Gustavo Guzmán por tenerme confianza y a Grupo Salinas, esperando tener una etapa llena de muchas alegrías”, declaró el cinco veces mundialista.

Asimismo, el bicampeón de la Liga MX con La Fiera indicó que buscará inyectar el mismo estilo y ADN de los culés a La Academia.





Desde ahí, @RafaMarquezMX inició bien✅



El 'Káiser' sueña con un Atlas tipo Barcelona🔴⚫https://t.co/fCB4lgTTFe — Publisport México (@Publisport_MX) August 8, 2018





“De las experiencias que viví en mi carrera tratar de poder exprimir todo eso y en un perfil obviamente digamos tipo Barcelona que es donde más aprendí y tuve más conocimientos, que también se asemeja un poco al estilo del ADN que tiene el Atlas: el juego dinámico, juego bonito, juego ofensivo”, indicó.

“Sobre todo queremos reforzar, porque hoy tenemos un entrenador de casa que tiene ese ADN, pero hay que reforzarlo, trabajar para mejorar día con día. Lo que es fuerzas básicas también tratar de que los jugadores vayan aprendiendo y teniendo esos valores, cualidades tácticas-técnicas para seguir su desarrollo y que mañana sean referentes en el fútbol mexicano y por qué no, en el fútbol mundial”, añadió.





Rafa Márquez asegura que asume un gran reto en Atlas, donde buscará seguir con la formación de grandes jugadores y el tan ansiado título



🎥 @Felix_Zapata pic.twitter.com/VnCD3fD8xU — CANCHA (@reformacancha) August 7, 2018





Aunado a ello, el monarca de la UEFA Champions League con el Barca aviso que tendrá mano dura y que buscará gente que sienta al máximo los colores rojinegros, además prometió hacer todo lo que está a su alcance para que el equipo pueda conseguir títulos.

“La afición ha tenido muchísima paciencia, llevamos muchísimo tiempo sin tener alegrías. En mi gestión lo que puedo prometerles es lo que hice como futbolista: exigir desde la persona que está en la entrada, quien cuida el campo, quien limpia los baños, quien está en oficina. Toda persona bajo mi mando exigirle el cien por ciento diario, que sienta también los colores, que tenga el sentimiento rojinegro y que me den todos el máximo de su esfuerzo cada día para tener un equipo lo mejor posible”, explicó.





Rafa Márquez asumirá la presidencia deportiva del Atlas; se encargará de las fuerzas básicas, el área de desarrollo humano y los temas deportivos https://t.co/QGlyaAVXwz pic.twitter.com/ZvSV4SFypa — 24 HORAS (@diario24horas) August 7, 2018





“Se entiende el enojo de la afición, me considero parte de, pues durante mucho tiempo no hemos podido siquiera tener un título de Copa. Tiempo no hay, con lo que hay debemos luchar por conseguir mejores resultados, mientras más pase el tiempo y más podamos trabajar en conjunto, los resultados también mejorarán. No te digo que no me voy a equivocar, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar al tomar decisiones. La experiencia nos ayudará a tomar mejores decisiones. Entonces, no prometo no equivocarme, pero lo que sí prometo es que primero yo me exigiré al máximo para estar 24 horas en lo que es hoy mi puesto como presidente deportivo y así poder exigir a todos los que me toca hoy dirigir”, finalizó.

