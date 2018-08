​#MANDILÓN | Fidel Kuri sacó todo su enojo contra el Memo Vázquez tras su salida

Esta semana se dio a conocer la renuncia de Guillermo Vázquez Jr. como director técnico del Veracruz tras haberlo salvado del descenso la temporada pasada y a través de un comunicado de prensa dio a conocer el motivo de su salida, resaltando las ‘condiciones complicadas’ que vivía en el puerto.





“A todo la afición del Puerto: Como es de su conocimiento, he dejado la Dirección Técnica del equipo de manera voluntaria. La decisión obedece a las condiciones que se han venido dando y que han complicado nuestra labor”, informó el campeón con Pumas en el Clausura 2011.

La salida del exjugador de Toros Neza causó molestia rápidamente pues Mario Trejo, director deportivo de los Tiburones Rojos, consideró que la forma de irse no fue la correcta.





Diferentes fuentes mencionan que la renuncia de Memo se debe a que tenían a otro estratega listo para tomar su cargo si caía ante Puebla el viernes pasado, aunque otras han difundido que se debía a los adeudos económicos que tenía la directiva con el cuerpo técnico, en total tres meses, además de deber a dos futbolistas y el premio por haber salvado la categoría.

“No tuvimos un contrato, empezó a pasar el tiempo, no se cumplieron algunas cosas que habíamos acordado de refuerzos, seguía pasando el tiempo, no teníamos contrato, empezaron a pasar los meses sin cobrar y lo que nos decía Mario es que nos iban a pagar, que el contrato lo iban a respetar, que si no firmábamos contrato él se iba con nosotros”, explicó el excentrocampista acerca de su decisión de dejar a los jarochos.





“Nosotros creímos y con las ganas de seguir y el compromiso que teníamos, pues seguimos adelante con el equipo, arrancó el torneo, seguimos semana a semana preguntando de nuestra situación en cuanto al contrato, el dinero y nos daban largas hasta que el final, ayer nos dicen que no habrá contrato y nos van a pagar los meses que nos debían. Entonces nos sentimos engañados, traicionados, afectados, vimos que no había caso seguir porque no era del interés de la directiva que siguiéramos ahí, no fue tanto el dinero sino por el trato”, añadió.









Después de dichas palabras, Fidel Kuri Grajales, presidente de los escualos, no se guardó nada y despotricó en contra del entrenador mexicano indicando que era un mandilón y que desde el principio él no lo quiso en el banquillo del equipo pero Trejo metió las manos por él.





“No sé que me esté discutiendo el señor, con respeto no tiene ética, con todo respeto es un mandilón, lo digo con todo lo que quieran saber porque yo no lo quería, lo defendió Mario Trejo, por eso se quedó en el club”, explotó el político.

“Yo no le debo ni un centavo al señor Memo Vázquez, yo le puedo enseñar el contrato que firmó conmigo y cuando terminó, si el señor tiene pruebas de que le debo dinero, que lo demuestre”, agregó el directivo.





La realidad es que los Tiburones Rojos y su presidente siempre están en el ojo de huracán ya sea por adeudos, problemas extra cancha, temas de cociente, violencia, indisciplinas, entre otros más.





