ATENCIÓN | Diego Maradona eligió su candidato para dirigir a la Selección Argentina

Si bien primero se había autopostulado para ser el próximo entrenador de la Selección Argentina, ahora Diego Armando Maradona parece haber cambiado de opinión y por eso, en una entrevista con Diario Olé, el "10" sorprendió al elegir su candidato para agarrar el mando de la Albiceleste.

"Y mirá, si hay que elegir, me quedo con el Flaco Menotti, sin dudas, pero con una versión moderna. Le cambiaría algunas cosas, como el achique. No va siempre, no es un sistema, hay que ser elástico", comenzó el astro.





Luego habló sobre Diego Simeone y Mauricio Pochettino, dos de los candidatos que habían sonado fuerte pero que, al parecer, se bajaron solos. "Después, no hay nada. Todos los nombres que se tiran en la TV son ilusiones. Simeone no va a venir ni se le ponen un camión de guita. Creo que no quiere meterse en un quilombo que viene desde que los hijos de Grondona eran chiquitos. Poche se lo supo ganar. Pero arregló fortuna en Tottenham y les dejo bien claro a los dirigentes que si lo iban a buscar de Argentina, él sólo se quedaba si no le vendían a nadie. Y le dejaron todo el equipo", continuó.

Por último, habló de lo que le generaría volver a dirigir: "El perfume del pasto es inigualable, no tiene comparación. Me encantaría volver a pisar una cancha donde sea, lo que quiero es trabajar. El tema es que si no estás en la calesita de los entrenadores, no entrás ni acá ni en Europa. Son siempre los mismos y uno se queda afuera", finalizó.