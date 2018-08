INESPERADO | Marcelo Bielsa le pidió perdón a Hernán Crespo por haberle mentido

Marcelo Bielsa es uno de los personajes más respetados en el mundo del fútbol en la Argentina. Por su parte, Hernán Crespo es uno de los máximos goleadores en la historia de la selección Argentina.

Ahora, cuando los caminos de ambos estaban muy separados, inesperadamente volvieron a unirse por una declaración del entrenador. Bielsa sorprendió a todos y en una conferencia de prensa en Inglaterra le pidió perdón al goleador.

¡PARA REFLEXIONAR🤔👏🏽! Marcelo Bielsa contó una anécdota con el exdelantero Hernán Crespo y le pidió disculpas públicas. Además dejó una gran reflexión a padres, entrenadores, profesores, etc. pic.twitter.com/Ow3h6YsfoA — Actual Fútbol (@ActualFutbol) August 23, 2018

"Mire, yo le voy a contar un grave error que cometí, uno de los errores que no me perdono. A mí me tocó dirigir a un gran centro-atacante que fue Crespo, que era un jugador muy, muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos. Cuando él no había madurado y, en un segundo momento, cuando él ya había madurado", comenzó diciendo tras una pregunta que nada tenía que ver con el tema.

"Cuando él estaba madurando, yo una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro, pero le estaba mintiendo. Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica, una cualidad, que yo no pensaba que él tuviera", agregó.





Un gran ex jugador como Crespo cuestiona a Bielsa por una mala eleccion en el Mundial. Que hace Bielsa: explica su error detalladamente, le pide disculpas y deja una enseñanza. Te puede gustar o lo podes odiar pero algo siempre te va a dejar. Nadie como el. pic.twitter.com/oirRcn7rKP — Leandro Illia (@LeanIllia) August 23, 2018

Por último, contó que Crespo le descubrió su mentira. "Cuando pasó el tiempo, y él maduró verdaderamente, yo le dije: 'Qué madurez actual la tuya, no sos el mismo que eras antes'. Y él pensó: "Pero, ¿cómo? Si usted me había dicho que ya había madurado, entonces usted me engañó. Usted antes me dijo que era sólido y no lo pensaba'. No me lo perdonó nunca eso, y con mucha razón", concluyó y volvió a pedirle perdón.