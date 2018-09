Al-Khelaifi advierte al Real Madrid por Neymar y Mbappé

El presidente del PSG ha salido al paso tras un verano donde se ha especulado mucho sobre la salida de Neymar al Real Madrid. Al-Khelaifi ha aprovechado una entrevista concedida al diario "Marca" para hablar claro sobre su postura ante los rumores que acercaban al brasileño a la capital española.

El presidente en la entrevista se mostró preocupado y frustrado por los numerosos rumores que hay con sus jugadores, en especial con uno de sus jugadores franquicia, Neymar. Al-Khelaifi insistió en que le molestan los rumores de fichajes que alejan a sus jugadores de París, de hecho lanzó un mensaje con ciertos tintes intimidatorios hacia el presidente del Real Madrid.

Pero el presidente del PSG también matizó sus palabras diciendo: "Tenemos una buena relación y respetan al PSG, espero que sea verdad. Nosotros respetamos al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, pero creo que es importante para todos que no trabajemos por detrás del escenario. No sé si me entiende. Si hay algo es mejor siempre que hablemos, hablar con Florentino Pérez o con el que sea y que digamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es lo que esperamos de todos los clubes, no sólo del Real Madrid. Matarnos entre nosotros no es la forma de trabajar del PSG y espero que otros clubes no nos hagan eso mismo a nosotros".





En la entrevista el presidente del equipo parisino también tuvo palabras para el presidente de la LFP, Javier Tebas, que insinuaba que el equipo parisino no cumplía con las normas del FairPlay financiero: "Nunca he hablado de Tebas por la espalda y él lo hace. La última vez que hablamos fui muy claro con él. Es mejor decir las cosas a la cara. Ataca a todo el mundo, a la Juve, al Inter, al PSG... Que se ocupe de sus asuntos, de la Liga y de sus clubes, y que nos deje a los demás trabajar. No tiene de qué preocuparse porque no vamos contra la Liga. Déjenos tranquilos y los demás también".