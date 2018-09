TE VA A DOLER | El tremendo planchazo en el Superclásico del fútbol femenino

River y Boca empataron 1-1 en el Superclásico del fútbol femenino. Fue la primera fecha y el partido tuvo mucha repercusión. Diferentes medios estuvieron allí presentes, hubo una gran asistencia del público y no pasó desapercibido en las redes sociales.

El encuentro, como siempre que juegan River y Boca, fue caliente y tuvo una jugada muy polémica. Florencia Chiribelo, arquera del Millonario, le dio un tremendo planchazo a Bianca Recanatti.

#Femenino Este es el momento de la lesión de Bianca Recanati en el Superclásico de ayer. Afortunadamente, los estudios confirmaron que no hay fractura. Hoy comienza su rehabilitación con los médicos del club. pic.twitter.com/BpOXNcfY5x — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) September 17, 2018





Increíble pero real, el árbitro no cobró absolutamente nada y dejó seguir la jugada. Era penal para Boca y expulsión para la arquera de River, pero nada de eso ocurrió. Más allá de la situación deportiva, la peor noticia fue que la defensora tuvo que ser reemplazada y terminó en el hospital.





"Fue una plancha, la arquera va con los pies levantados, me agarró bien la zona del tobillo, que se torció para el lado externo por suerte. Sentí en el momento del impacto, cuando la arquera de River me hace el planchazo, no sentí que se me haya roto algo, ningún ruido ni nada. No sentía la pierna", declaró Recanatti.

El superclásico femenino terminó 1 a 1. Pero lo destacado fue la tremenda patada de la arquera de River, Chiribelo, a Bianca Recanati. No solo no cobraron penal, sino que la jugadora de Boca salió lesionada. Durísimo 😱 pic.twitter.com/3jKI42KvNc — Visión Fútbol (@visionfutbolok) September 17, 2018





Más allá de eso, contó que pudo hablar con la autora de la falta y aseguró que no guardar rencor. "Yo hablé con ella, me escribió en las últimas horas de ayer, me pidió disculpas, me dijo que no tenía intenciones de lastimarme. Yo estaba con bronca en ese momento, le dije que valoré mucho su mensaje", afirmó.